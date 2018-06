Discurso íntegro de Soraya Sáez de Santamaría

Querida Presidenta del Congreso, querido Presidente Nacional del Partido Popular, compañeros del Comité Ejecutivo Nacional?

Y, sobre todo, amigas y amigos del Partido Popular de toda España.

Querida Rita, me alegro mucho de que presidas este Congreso. Tú ejemplo, como el de Teófila, el de Celia, el de Luisa Fernanda, el de Esperanza, el de Soledad, el de la tan añorada Loyola, y el de tantas otras, son un orgullo para todas las mujeres que hemos encontrado abiertas las puertas del Partido Popular.

Y todavía vamos a ser más. Aunque no sea oficial quiero felicitar ya a Dolores y a Ana. Que estoy segura de que van a hacer una labor fantástica en sus nuevas responsabilidades.

Las mujeres del Partido Popular representamos el presente y el futuro. Y yo aquí, hoy, quiero hablar de futuro.

Queridos amigos,

Soy afortunada, porque no hay nada más gratificante que dar cuenta del trabajo bien hecho de los diputados del Partido Popular. De los que nos han precedido. Y de los que hemos recogido el testigo.

No empezamos de cero. Seguimos la senda que iniciaron hace muchos años otros compañeros nuestros.

Compañeros como Rodrigo Rato. Que dirigió una magnífica labor de oposición parlamentaria. Rodrigo fue clave para que José María Aznar pudiera llevarnos al Gobierno de España.

Como Luis de Grandes. Luis fue el complemento perfecto, desde el Parlamento, a la labor de los gobiernos del PP, que dieron a España los años de mayor prosperidad.

O como Eduardo Zaplana. Que tomó las riendas del Grupo Parlamentario en un momento difícil y denunció sin descanso a un Gobierno socialista que se alejó de los grandes consensos de la Transición.

Es un orgullo y una responsabilidad saber que tengo que continuar los pasos de Rodrigo, de Luis y de Eduardo, de estos maestros de la política. Podéis estar seguros de que vamos a dejarnos la piel, para estar a su altura.

Queridos amigos,

Formamos un magnífico equipo de diputados y diputadas. El equipo parlamentario de oposición más numeroso de la democracia. Y nos hemos puesto a trabajar desde el primer día.

Ya hemos presentado más de 200 iniciativas en el Congreso de los Diputados. Más de 10.000 preguntas al Gobierno.

Estoy muy satisfecha de que esto se haya conseguido con la implicación de todos los diputados. En sólo dos meses de actividad parlamentaria, ya han tomado la palabra casi la mitad de los 154 diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario Popular.

Hemos logrado, en dos meses, que el Congreso de los Diputados vuelva a ser protagonista. Y que el Partido Popular tome las riendas de la agenda política española.

Hemos sido firmes en defender nuestros principios. Y hemos sido tenaces para llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas.

Por eso, nuestra primera iniciativa fue llevar a las Cortes Generales la defensa de la igualdad de todos los españoles, y la libertad para elegir la lengua en que educan a sus hijos.

Hemos sabido contribuir a la unidad frente al terrorismo, exigiendo el objetivo básico de su derrota.

Hemos vuelto a demostrar que nosotros sí sabemos cómo sacar a los españoles de la crisis económica, presentando medidas concretas, proponiendo rebajas de impuestos a las familias y a las empresas.

Y hemos logrado buenos acuerdos para los españoles.

Cuando el padre de Mari Luz Cortés, la niña asesinada en Huelva, nos removió a todos las conciencias, pidiendo justicia y que algo así no volviera a ocurrir, ahí estuvo el Partido Popular.

Logramos el apoyo de toda la Cámara para que los pederastas tengan el castigo que merecen.

Cuando el Gobierno se vio superado por la huelga de transportistas, también ahí estuvo el Partido Popular.

Volvimos a llevar la iniciativa. Y por unanimidad, todo el Congreso respaldó nuestras propuestas para ayudar a los transportistas, a los pescadores, a los agricultores y a todos los españoles que padecemos la subida del precio de los carburantes.

Esto lo hemos conseguido nosotros. En dos meses hemos pasado del ?todos contra el PP?, a todos apoyando propuestas del Partido Popular.

Lo hemos hecho teniendo las ideas muy claras. Como las tienen la inmensa mayoría de los españoles.

Los diputados del Partido Popular y todos sus militantes, tenemos que hablar pensando siempre en todos los ciudadanos, en todos, en 46 millones de españoles, en sus problemas, en sus anhelos, y también en sus sueños.

Sí, digo bien. También en sus sueños. Tenemos que poner la felicidad de nuestros compatriotas en el horizonte de todas nuestras actuaciones políticas. Ése ha de ser nuestro principal objetivo, y nuestra primera obligación.

Tenemos que hablar al corazón de los españoles, para que, cuando nos escuchen, sientan que nuestras palabras podrían ser las suyas.

Que, independientemente de a quien hayan votado, se sientan identificados con nuestro discurso. Que puedan decir ?así se habla?.

Algo que no pueden decir del Gobierno de Zapatero. El Gobierno que todavía no se ha puesto a trabajar, el Gobierno que dice que no hay crisis, el Gobierno que mira para otro lado mientras crece el paro, el Gobierno que no hace nada mientras suben los precios. Y el Gobierno que niega el agua a Valencia, a Murcia, a Andalucía o a cualquier parte de España?

Éste es el Gobierno de Zapatero. Tan disparatado como ineficaz. Fijaos lo que proponen:

Contra la violencia de género, ¿jueces y policías? No, un teléfono.

Contra la desigualdad, ¿Conciliación e igualdad salarial? No, les basta con cambiar el diccionario.

Contra la sequía, ¿Una política seria? No, escuchar al hombre del tiempo y rezar para que llueva.

Contra la subida de los precios, de las hipotecas, o de la gasolina ¿Reformas estructurales? No, exprimirnos más y subir la luz.

Y contra los problemas en el campo español. Cargarse el Ministerio de Agricultura, para que los agricultores no tengan ni donde ir a protestar.

Seguiremos denunciando que este Gobierno está ausente, está superado, está confundido. Que tiene más interés en ocultar los problemas que en resolverlos.

Pero sabemos que no nos podemos quedar ahí, en la crítica. Que detrás de cada ?NO? que le digamos al Gobierno, habrá un ?SÍ? para el futuro de los españoles.

Por eso, desde el primer día, estamos demostrando que tenemos una alternativa. Que representamos un proyecto de futuro para España. Que estamos preparados para gobernar.

Y sólo hay una forma de demostrar que estamos preparados para el futuro. Y es estarlo desde el principio y todos los días.

Queridos amigos,

Crítica sí, pero siempre con alternativa. Porque así seremos más útiles a los españoles.

Sólo así podremos conectar con la España real. La España que madruga, que trabaja, que tiene problemas para llegar a fin de mes pero no deja de luchar por el futuro de sus hijos,? La España que no se rinde, que no se conforma, que quiere prosperar?

Estamos aquí para recuperar la confianza de todos los españoles. De los españoles que ya habían olvidado cómo se vive en un país donde no se crea empleo, donde se cuestionan las pensiones, donde hay huelgas masivas y violentas, y donde las empresas se ven obligadas a cerrar.

A ellos tenemos que transmitirles la tranquilidad de saber, que cuando quieran un Gobierno útil, un Gobierno responsable, un Gobierno trabajador, que solucione de verdad sus problemas, sólo tienen que votar al Partido Popular.

Nosotros no haremos como los socialistas. No vamos a negar la evidencia. Vamos a ser sinceros, pero sobre todo seremos activos.

Sabemos cómo hacerlo. Sacamos a España del paro estructural, de la quiebra de las pensiones, del déficit crónico? Y lo volveremos a hacer.

Estamos aquí para todos los españoles que rechazan las desigualdades. Que no quieren ser tratados diferente según dónde vivan, cómo piensen, en qué lengua hablen?

La igualdad es mucho más que el rótulo de un Ministerio. Es poder hablar en castellano en cualquier ciudad de España. Es poder trabajar en cualquier lugar sin tener que demostrar nada más que mérito profesional. Es que los que más pueden ayuden a los que los que menos tienen. Es que el agua sea de todos.

Esto, para nosotros, son temas de Estado. Y en esto, por responsabilidad, buscaremos el acuerdo con el Gobierno para dar estabilidad y rumbo firme a este país.

Estamos abiertos al diálogo y a la búsqueda del acuerdo en los asuntos claves del Estado. Pero cuando el Gobierno nos reclame lealtad, reclamaremos también la lealtad que nos corresponde.

Nunca aceptaremos que un pacto sea una adhesión ciega. No aceptaremos acuerdos para estropear lo que funciona, ni para dividir lo que está unido, ni para deshacer lo que con tanto esfuerzo han conseguido los españoles en estas tres décadas de democracia.

Pero SÍ Pactos para fortalecer la España constitucional.

Para garantizar la libertad de los españoles. 365 días al año, en todos los lugares de España, ante cualquier amenaza.

Porque nada tiene sentido si la libertad de los ciudadanos no está garantizada: libertad para elegir y para pensar, libertad para crear y para creer, y sobre todo libertad para vivir y para pasear por todas las calles de España.

No habrá libertad, mientras un solo español se sienta amenazado por ETA, mientras existan calles en el País Vasco con nombres de asesinos, mientras los terroristas sigan teniendo voz en las instituciones, mientras alguien pretenda colocar a verdugos y víctimas al mismo nivel,?

Queridos amigos,

La España de hoy tiene problemas serios. El principal, un Gobierno que no quiere verlos.

Y hoy aquí, en este Congreso, estamos poniendo las bases para solucionar estos problemas y para recuperar la España que todos queremos.

De aquí saldrán un proyecto renovado, un equipo fuerte y un líder, nuestro candidato Mariano Rajoy, que van a poner rumbo firme hacia el Gobierno.

Hoy España necesita más que nunca al Partido Popular. Lo necesita en su máxima expresión. Un partido unido, fuerte y que mira hacia el futuro.

España necesita altas dosis de Partido Popular: dosis de libertad, de confianza, de seguridad y de ilusión. Ilusión por España, por la capacidad de los españoles para hacer frente a los malos tiempos y al mal gobierno.

Todos juntos, con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, y con Mariano Rajoy a la cabeza, vamos a ganar las próximas elecciones.