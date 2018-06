Congreso PP.- Rajoy dice que el PP no renunciará a sus principios pero tiene que cambiar para defender mejor sus ideas

21/06/2008 - 19:31

El líder del PP y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, aseguró hoy en su discurso del acto de proclamación de candidatos del XVI Congreso del PP que el partido no va a renunciar a ninguno de sus principios pero que tiene que "cambiar para defender mejor" sus ideas, para llegar a más gente, para ser más próximos, más comprensibles y más eficaces.

Rajoy señaló que el PP va a hacer las mismas cosas pero mejor. "No podemos modificar nuestros valores porque son los que recoge el artículo primero de la Constitución: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político", añadió.

No obstante reivindicó el diálogo con los nacionalistas en todos aquellos asuntos que no son principios irrenunciables para el PP. En este sentido se preguntó : ¿acaso vamos a renunciar a acuerdos con ellos para, por ejemplo, combatir los efectos de la crisis económica?

El líder del PP, que pidió el apoyo a su candidatura porque se compromete a garantizar la unidad y porque tiene la convicción de que ganarán las próximas elecciones, aseguró que no prescindirá de nadie porque no sobra nadie y que sabrá integrar a todo el que tenga algo positivo que aportar a la tarea común. "No despreciaremos ni uno solo de nuestros militantes y trabajaremos para incorporar más talento y mas militantes", dijo.

