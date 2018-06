Congreso PP.- Sáenz de Santamaría dice que se van a "dejar la piel" para hacer oposición "mirando al futuro"

21/06/2008 - 19:32

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apostó hoy por un partido "con un líder pujante" para reemplazar al actual Gobierno de España, porque, dijo, los españoles "necesitan al PP firme, unido y mirando al futuro". Además, advirtió a los socialistas de que el grupo popular "se va a dejar la piel" para realizar una oposición crítica con el Ejecutivo pero aportando "alternativas" porque "sólo así "conectaremos con la España real" y "seremos más útiles a los españoles".

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Sáenz de Santamaría se expresó de esta manera en su discurso del informe de los grupos parlamentarios donde destacó labor de anteriores portavoces como Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y Luis de Grandes, de quienes aseguró que "es un honor seguir los pasos de estos maestros". Para ello, dijo que "nos vamos a dejar la piel". Al respecto, recordó que han presentado una media de 125 preguntas diarias en el Congreso con las que "estamos volviendo un poco loco" al Gobierno, añadió.

Al respecto, destacó que en dos meses de labor parlamentaria, la formación popular "se le ha acabado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 'todos contra el PP' a todos apoyado propuestas del PP", gracias a propuestas "que han sido apoyadas por todos lo grupos", como la referida a la huelga con la que el Gobierno "se vio superado".

En este sentido, destacó los acuerdos logrados, y, al respecto, apuntó que "hemos sido firmes en los principios y tenaces en los acuerdos". De esta manera, señaló que "hemos sabido exigir" la derrota de ETA, "justicia" para el caso de Marí Luz de Huelva y el castigo a los pederastas. "Hemos demostrado" también que "sabemos salir" de la crisis económica con las medidas planteadas.

La portavoz popular subrayó que "pactos sí" pero para "fortalecer la España institucional" y se mostró dispuesta a alcanzar acuerdos con el partido del Gobierno en lo que se refiere a temas de Estado, con el objetivo de dar "estabilidad y rumbo" al país. No obstante, advirtió de que cuando el Ejecutivo "nos reclame lealtad, reclamaremos también la lealtad que nos corresponde". No obstante, apuntó que no será una adhesión "ciega".

En este sentido, manifestó que "estaremos con los españoles" que se sientan amenazados por la banda terrorista ETA y afirmó que "no habrá libertad mientras un sólo español se sienta amenazado" y mientras los terroristas "sigan teniendo voz en las instituciones" y se quiere "colocar a víctimas y verdugos al mismo nivel".

De esta manera lanzó un mensaje a los diputados populares para que en sus propuestas piensen "en todos los ciudadanos", en "hablar al corazón de los españoles" para que se "sientan identificados con nuestro discurso", algo que "no puede decir un Gobierno que no trabaja" que es "disparatado, ineficaz, ausente, superado y con más interés por ocultar los problemas que en superarlos". Por ello, reiteró que en el caso del PP "detrás de cada crítica habrá una iniciativa".

En este sentido, afirmó que los populares están "preparados para Gobernar", un mensaje que se debe trasladar a los ciudadanos "estando al pié del cañón día a día". Para ello, "contamos con un aval", el del Gobierno popular de José María Aznar. Así, señaló que en el PP "estamos para recuperar la esperanza de los españoles, que habían olvidado lo que era el paro y las huelgas".

Sáenz de Santamaría subrayó que con su "compromiso, seriedad, trabajo y con Rajoy a la cabeza, podemos volver al Gobierno y a poner a España donde se merece", porque España, añadió, "necesita la ilusión" del PP.

Al inicio de su intervención destacó que las mujeres son el "presente y futuro" del partido y aseguró que "vamos a ser más mujeres" en el partido. Del mismo modo, hizo una mención a la nueva secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a la vicesecretaria de Organización, Ana Mato.

Respecto a la labor de su partido, aseguró que es "gratificante" informar del trabajo "bien hecho", al tiempo que aseguró que "formo parte de un grupo magnífico de diputados" y añadió que igual que el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero "sacó pecho" por sus compañeros, ella también lo hizo y le dijo a García Escudero "se siente" porque Rajoy "es el primer diputado".