Rajoy promete estar "a la altura" tras ser elegido presidente del PP porque lo han "querido" los delegados

21/06/2008 - 23:14

El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró esta noche, tras ser elegido presidente del PP con el 84,24 por ciento de los votos, que hará todo lo que esté en su mano para estar "a la altura de las circunstancias". "Muchísimas gracias, no lo olvidaré nunca. Estoy aquí porque vosotros me habéis dicho que esté aquí", exclamó.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Rajoy hizo estas declaraciones desde la tribuna de oradores después de que la presidenta de la Mesa del Congreso, Rita Barberá, anunciase que Rajoy ha obtenido el respaldo del 84,24 por ciento de los votos y un 16 por ciento de votos en blanco. Hace cuatro años, obtuvo el 98,37 por ciento. Durante la lectura del resultado de la votación había escasa representación de compromisarios porque la mayoría ya se había marchado.

"Soy el presidente del PP porque vosotros habéis querido y esa es la única razón por la que soy presidente. Me he presentado porque me lo habéis pedido y me habéis votado y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para estar a la altura de las circunstancias", recalcó, para añadir que este partido puede ganar las elecciones y "la confianza de muchos más españoles".