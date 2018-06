El PSOE de Granada celebra hoy su XXIII Congreso Provincial con la asistencia de 448 delegados

19/07/2008 - 9:04

Confirmada la asistencia de la secretaria de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, María del Mar Moreno

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada celebra hoy su XXIII Congreso Provincial con el lema 'Granada a punto', en el Palacio de Congresos en la capital, con la asistencia de 448 delegados, en un encuentro en el que los temas sociales, las infraestructuras, las energías renovables o la celebración del 'Milenio' centrarán los debates de los socialistas.

El número de delegados, la mayoría de las agrupaciones de la provincia, 17 de las agrupaciones sectoriales y diez de Juventudes Socialistas, es un doce por ciento superior al del anterior cónclave provincial. Han sido 140 agrupaciones las que han desarrollado las asambleas para elegir a los delegados y en los debates de propuestas han participado más de 4.000 militantes.

El perfil del delegado, según explicó en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE de Granada, Juan Manuel Fernández, es el de una persona de 42 años de edad media, con estudios superiores y con trabajos relacionados con la Administración, el sector sanitario, el docente o el empresarial. Los 448 son en un 57 por ciento hombres y en un 44 por ciento mujeres.

La ponencia marco consta de 404 puntos estructurados en ocho apartados y en cuatro bloques, que serán las cuatro comisiones de trabajo --'Vertebración de la provincia y gobierno de lo local', 'Bienestar social: más iguales y más libres'; el 'Milenio: conocimiento y desarrollo'; y 'Un modelo de partido para una nueva sociedad'-- que debatirán y votarán las enmiendas, en total 975.

La agrupación más activa ha sido la de Granada, que ha propuesto unas 100 enmiendas, seguida de la de Santa Fe, Huétor Vega, Alhama, Las Gabias y Pedro Martínez, a lo que se suma la aportación de Juventudes, con 62 propuestas.

Se centran en los temas sociales --educación, salud, y servicios sociales, entre otros--; la igualdad; el fomento del movimiento asociativo; cambio climático y energías renovables; el desarrollo del Gran Parque Metropolitano; las infraestructuras y su finalización; o la ampliación del metro; la conmemoración del 'Milenio'.

Precisamente, el PSOE solicitará al Gobierno la incorporación del acontecimiento al 'Programa de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público', con el objetivo de buscar apoyo para su desarrollo en la iniciativa privada.

Con respecto al modelo de partido, Fernández señaló que el PSOE "seguirá modernizando" la organización y reflexionará cómo tiene que trabajar en núcleos del área metropolitana y en la costa, además de en otros territorios.

Al congreso se han inscrito dos candidaturas: la del actual secretario general, Francisco Álvarez de la Chica y del ex alcalde de Purullena, Francisco Ruiz Esteban, que ya hizo lo propio en el anterior congreso, si bien no llegó a presentarla, por no contar entonces con los avales suficientes.

En este sentido, Fernández apuntó que en cuanto se registró la inscripción de Ruiz Esteban "el partido puso a su disposición toda su infraestructura" y recordó que ha de contar con el 25 por ciento de los avales, si bien no quiso valorar su presentación.

El PSOE ha propuesto para la Presidencia de la Mesa del Congreso a la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, que hoy se mostró agradecida a sus compañeros del PSOE e incidió en que para ella es un "honor participar con el resto de compañeros de agrupaciones" en esta cita.

Según informó el PSOE en una nota, también está confirmada la asistencia de la secretaria de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, María del Mar Moreno.