PSOE celebra hoy su Congreso de Sevilla con Viera de único candidato al retirarse Pérez por falta de avales

19/07/2008 - 9:10

El PSOE de Sevilla celebrará hoy en la capital hispalense su Congreso Provincial, en el que el actual secretario general, José Antonio Viera, opta a la reelección como único candidato, después de que su rival, el delegado del Gobierno de la Junta, Demetrio Pérez, anunciara hoy su retirada por falta de avales.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La jornada, que se celebrará en el Hotel Barceló Renacimiento, comenzará a las 10.00 horas con el dictamen de la Comisión de Credenciales y la constitución del Congreso, además de la elección de la Mesa del mismo y la designación de la Comisión Electoral.

A continuación, Viera presentará su informe de gestión en el debate de gestión de los órganos provinciales, es decir, la Comisión Ejecutiva Provincial, el Comité Provincial y la Comisión Provincial Revisora de Cuentas.

Tras este debate se procederá a la reelección del actual secretario general como único candidato y se constituirán las comisiones de debates de las enmiendas a la propuesta de resolución, que posteriormente se debatirá y votará.

El final de la jornada se dedicará a la elección de los órganos provinciales, como es el caso de la Comisión Ejecutiva Provincial, en la que ya no se cuenta de antemano con las bajas de figuras como el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, actual presidente del partido, y el edil del Consistorio hispalense y hasta ahora vicesecretario provincial, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Demetrio Pérez anunció ayer su decisión de renunciar a su candidatura tras reconocer la pérdida del número de avales necesarios para poder presentarse, aunque aseguró haber agotado "todas las vías posibles".

En este sentido, explicó que había apelado a las direcciones Regional y Federal del partido para que le fueran reconocidos numerosos avales duplicados en ambas candidaturas, ya que admitió que "36 personas han revocado sus firmas", pero lamentó que el PSOE-A no se pronunció y el Federal "mandó un documento donde dice que son nulos".

Ante tal situación, apostó por la "unidad" en la cita socialista de mañana y anunció su "apoyo" a la candidatura de Viera, además de agradecer el apoyo a todas aquellos compañeros que le han apoyado firmando su candidatura, que "han hecho un ejercicio de valentía".

DEMETRIO: "NO ME HAN DEJADO"

"Termino como empecé, trabajando por los valores progresistas y sociales que avalan al PSOE", prosiguió Pérez, quien aseguró que durante todo este tiempo anterior a la celebración del congreso provincial se ha sentido "como un niño palestino que le tira piedras a un tanque".

"No me presento porque no me han dejado", sentenció el candidato fallido, que apuntó que su "labor ahora es estar a disposición de la organización para que el día de mañana discurra con diálogo y aproximaciones". En esta línea, apostó por un Congreso Provincial "útil, de normalidad, tranquilo y de convivencia, para que ganen los sevillanos".