Rabat denuncia "vicios de forma" en el juicio en Roma contra el senador marroquí Yahya por resistirse a la Policía

22/08/2008 - 17:57

El abogado consejero de las autoridades diplomáticas marroquíes en Roma, Domenico Naccari, denunció hoy a la agencia oficial de noticias del reino alauí, MAP, que el juicio celebrado en Roma contra el senador marroquí Yahya Yahya ha estado plagado de "vicios de forma".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Roma condenó el pasado 4 de agosto al senador marroquí a dos años y seis meses de prisión por delitos de lesiones y resistencia a oficiales públicos --artículos 582 y 337 del Código Penal italiano--. Desde entonces, permanece en prisión. Naccari, que representa al político, tenía previsto pedir hoy al Tribunal de la Libertad de Roma su excarcelación.

Los hechos por los que se le han condenado son similares a una reciente sentencia contra Yahya dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla el pasado 22 de julio, que le condenó a un año y tres meses de cárcel y 800 euros de sanción por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Yahya, residente en Melilla y conocido en España por su reivindicación sobre la marroquinidad de las ciudades autónomas, fue absuelto en cambio del delito de maltrato doméstico sobre su cónyuge del que se le acusaba, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

El también presidente de la Comisión de Amistad de los Senados de España y Marruecos se libró de ingresar en prisión en España debido a que carecía de antecedentes penales y la pena impuesta era inferior a dos años.

Medios de comunicación italianos han relatado que la detención de Yahya se produjo tras una acalorada discusión protagonizada por Yahya y su mujer en el restaurante de la lujosa via Veneto de Roma, tras la que el senador habría salido a la calle, habría intentado abusar de una mujer extranjera y finalmente habría agredido a los agentes de la Policía que acudieron para detenerle.

El arresto del senador ha motivado que el Gobierno marroquí haya convocado a su embajador en Italia, Tajeddine Baddou, que ya se ha trasladado a Rabat para informar sobre el caso.

Según Naccari, la justicia italiana no ha tenido en cuenta la condición de parlamentario de Yahya y además le ha juzgado con carácter de urgencia.

El encargado de negocios de la Embajada de Marruecos en Roma, Mohamed Amine Belhaj, confirmó que las autoridades italianas les informaron del arresto del senador un día después. Además, según la MAP, a Yahya no se le permitió entrar en contacto con los representantes diplomáticos de su país durante una semana.

El hermano del senador, Abdelaziz Yahya, denunció por su parte que el tribunal no garantizó un juicio justo al acusado, ya que, siempre según su versión, no se le proporcionó un intérprete, aun sabiendo que el político marroquí "no habla ni comprende el italiano", dice la MAP.