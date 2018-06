Experta denuncia que la ubicación errónea de las pistas en Barajas puede ser causante del accidente

La Asociación para la Comunicación e Información Ambiental (ACIMA), denunció hoy que la configuración errónea de las pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas, que no son paralelas entre sí, provocó que el avión de Spanair que se estrelló tuviera que despegar con el viento en cola, lo que podría ser causa del accidente.

Los planos del aeropuerto madrileño muestran como las cuatro pistas existentes son paralelas dos a dos, de manera que sus ejes de prolongación se cruzan y, por lo tanto, la trayectoria de los aviones que despegan y aterrizan también llegarían a cruzarse en caso de volar al mismo tiempo.

De esta forma, las operaciones aéreas que se están llevando a cabo actualmente "sólo serían admisibles en pistas que fuesen las cuatro paralelas", puesto que se pueden utilizar de manera independiente, explicó la gerente de la Asociación, María Ángeles López, en declaraciones a Europa Press Televisión sobre los propios planos.

Así, argumentó que si bien la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece como la mejor opción el despegue con viento cero o viento en contra, la ubicación de las pistas obliga a despegar en muchas ocasiones con el viento a favor, o en argot aéreo, con viento en cola. Una situación que, "desde el primer momento", gracias a la trayectoria del humo, según defendió la abogada, se encontró el avión el día de la catástrofe.

En este sentido, la posición del propio aeropuerto provoca que los "vientos dominantes sean del sur, con lo cual las operaciones tendrían que ser en configuración sur". Sin embargo, para no afectar tanto a poblaciones como San Fernando o Coslada, mucho más pegadas al aeropuerto que las urbes del norte de Madrid, "se fuerza la configuración norte", permitiéndose "operaciones con viento en cola hasta 10 nudos sólo por evitar el ruido en las operaciones del sur".

LA DISPOSICIÓN DE LAS PISTAS "PUEDE HABER INFLUIDO"

La abogada experta en casos de medio ambiente, opinó que en este caso "puede haber influido" en el accidente de Barajas la disposición de las pistas y su consecuente efecto a la hora de pilotar el avión en cuanto el viento se refiere. "Hay posibilidades, claro, y se podrían evitar operando sólo con dos pistas paralelas", sentenció.

Asimismo, subrayó que "se han estado haciendo muchas operaciones hasta nueve nudos" sin que se haya registrado ningún accidente, es decir, que los aviones están preparados para soportar "este inconveniente hasta los 10 nudos que recomiendan los fabricantes". No obstante, insistió en que, "cuando existen otra serie de inconvenientes adicionales, y se produce un cúmulo de causas, entonces es ya muy difícil de superar".

Ahora, la Asociación recuerda que el dos de febrero de 2005, a través de una misiva dirigida a la entidad encargada de la gestión del aeropuerto, AENA, y al Ministerio de Fomento del ex piloto Luis Gill, ya denunciaron el "enorme deterioro de las condiciones de seguridad aérea que supone operar las aeronaves en ese singular configuración de pistas únicas en el mundo", lo que técnicamente se describe como operaciones simultaneas e independientes en pistas no paralelas. Las respuestas de las instituciones fueron "no convincentes", según la abogada.

De hecho, más recientemente, la Asociación informó a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de que la disposición de las pistas puede provocar que, en un aterrizaje largo, al salirse la aeronave de la pista puede chocar contra aviones que están esperando para despegar.

"La Sra. Ministra y el Secretario General Técnico nos dicen que al final --el avión que espera en pista-- se pueden apartar", recordó López. "¿Cómo un avión en décimas de segundo que se produce un accidente, que está parado, que ve que se le viene otro por detrás, tiene tiempo de reaccionar?", se cuestionó.

Por otro lado, según López, de las protestas hechas sobre la incidencia del viento en cola, la respuesta de los organismos ha sido inexistente. Así, en definitiva, la abogada reclamó la elaboración de un "análisis de riesgo" independiente de las operaciones con el estado de las pistas actual.