Congreso PSCL.- Pajín pide a Herrera que no entorpezca "ni un día más" la aplicación de la Ley de Dependencia

20/09/2008 - 13:47

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, pidió hoy al presidente regional del PP y de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que no entorpezca "ni un día más" la aplicación de la Ley de Dependencia y no castigue a los ciudadanos de Castilla y León por presidir un Gobierno de distinto color al ejecutivo central.

Así lo aseguró Pajín durante el acto de inauguración del XI Congreso Regional del PSOE que durante hoy y mañana se celebra en la capital vallisoletana y donde se elegirá al que será el secretario de los socialistas castellanoleoneses los próximos cuatro años, el segoviano Óscar López, que sustituye en el cargo a Ángel Villalba, actual presidente de FEVE y quien ha dirigido esta formación durante los últimos ocho años.

Durante su intervención en un abarrotado auditorio de la Feria de Muestras, Pajín recordó como los derechos sociales siempre han sido bandera de los socialistas y como siempre el PSOE ha apostado por las personas mayores, al tiempo que indicó que las nuevas generaciones tienen que devolver a los mayores "las políticas sociales y los derechos que se merecen" cuestión que, en sus palabras, "es el corazón de la agenda política de Zapatero".

Al respecto, la secretaria de Organización del PSOE aseguró que un gobierno que no "pelea" por sus ciudadanos no merece gobernar a lo que añadió que a Castilla y León, con el PP en la Junta, "le han faltado muchas políticas sociales y le ha sobrado resignación" por lo que aprovechó su intervención para pedir a Herrera que no entorpezca "ni un día más" la aplicación de la Ley de Dependencia y "no castigue a los ciudadanos de esta tierra y a los dependientes por tener un gobierno diferente al central".

Asimismo, pidió al presidente de la Junta que "sume esfuerzos" para garantizar los derechos de todos los ciudadanos aunque se mostró convencida de que Juan Vicente Herrera "está más preocupado por enfrentarse con el Gobierno de Zapatero que en dirigir los destinos de su Comunidad".

En este sentido, Leire Pajín aseguró que en política, los representantes de los ciudadanos están para cooperar entre ellos "y arrimar el hombro" en beneficio de los ciudadanos ya que la política, según sentenció, "es el menor instrumento para cambiar las cosas".