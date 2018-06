Congreso PSCL.- Villalba se despide de la Secretaría con agradecimientos y disculpas "por no haber estado a la altura"

20/09/2008 - 13:58

Confía en el "entusiasmo" y "orgullo renovado" y pide a los socialistas que crean en el liderazgo del PSCL con López a la cabeza

El todavía secretario regional del PSOE en Castilla y León, Ángel Villalba, se despidió hoy de la Secretaría con un discurso en el que habló de agradecimientos al conjunto de las organizaciones socialistas por su respaldo "sin fisuras", al tiempo que pidió disculpas "por no haber estado a su altura".

En un breve discurso de presentación del Informe de Gestión de los últimos cuatro años Villalba reconoció haber estado "muy lejos" electoralmente del PP en la Comunidad y concluyó que el PSCL "habiendo progresado" no lo ha hecho "adecuadamente". "Habiendo crecido lo hemos hecho de forma tan tímida que, evidentemente, no hemos cumplido objetivos", señaló.

"Todo lo que quiero y puedo hacer es pedir disculpas por no haber estado a vuestra altura y agradeceros vuestro respaldo sin fisuras", insistió el secretario regional saliente, quien pidió para el próximo proyecto del PSCL y para el próximo secretario general Óscar López la creación de un movimiento de "entusiasmo y de orgullo renovado" que se pueda extender a todos los militantes, al tiempo que instó a los asistentes al XI Congreso regional a "creer en el nuevo liderazgo".

Villalba, quien ha ocupado la Secretaría general durante los últimos 8 años, inició su intervención con la seguridad de que de este Congreso saldrán "las bases de un proyecto que llevarán al PSOE y a Óscar López a la Presidencia de la Junta en 2011". "Esta Ejecutiva termina su mandato, hoy lo hacemos formalmente, pero es verdad que cuando Óscar López dio un paso adelante, en mayo, nosotros dimos, a la vez, dos atrás", reconoció el todavía secretario regional, quien consideró que "lo práctico y lo inteligente" era "trasladar la voz, la opinión y los focos del debate político a quien va a ser la referencia socialista en Castilla y León para muchos años".

Frente a la cesión de determinados focos de atención Villalba insistió en que la Ejecutiva no abandonó, en ningún término, su responsabilidad, algo que el PSOE llevó a cabo esencialmente a través del Grupo Parlamentario Socialista, quien, a su juicio, ha puesto "contra las cuerdas" al Gobierno regional, momento en el que puso como ejemplo la 'trama solar'.

DIÁLOGO Y TRABAJO

Ángel Villalba defendió el trabajo realizado en los últimos cuatro años por parte de la Ejecutiva regional basado en cuatro premisas "trabajo, diálogo, modernización y avance electoral". Así, el líder socialista recordó la voluntad de diálogo del PSCL quedó probada, entre otros acuerdos, con la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía que define la configuración de la Comunidad, algo que se hará extensible a los órganos de dirección del PSCL que pasarán de llamarse regionales a autonómicos.

No obstante, Villalba insistió en que la primera ambición del PSOE debe ser "ante todo" ganar las elecciones. "Es evidente que no hemos satisfecho las expectativas de los militantes y de una parte importante de la sociedad de Castilla y León".

Ante esta situación, el actual secretario regional del PSOE agradeció el respaldo de los ciudadanos que apostaron por el PSCL en las pasadas elecciones, de los militantes, de juventudes socialistas, de los agentes económicos y sociales, entre otros. "Ha sido un trabajo duro, que lo ha sido menos con la compañía de todos", señaló Villalba, quien manifestó su agradecimiento especial a los miembros de la Ejecutiva Regional saliente personificado en la figura del secretario de Organización, Fernando Benito.

'OBJETIVO 2011'

Por último, el todavía secretario regional del PSOE insistió en el respaldo al nuevo proyecto socialista que contará con Óscar López al frente del partido en Castilla y León, al tiempo que recordó a los delegados que los socialistas no se juegan sólo las elecciones de 2011 sino el "bienestar, la calidad de vida y el futuro de Castilla y León".

Villalba pidió a los militantes que recuerden que las políticas sociales activas se deciden en la Comunidad y a los dirigentes que se "quemen" por el nuevo proyecto del PSCL, además de recordar a los alcaldes y concejales que de su gestión depende una "Comunidad comprometida con la autonomía municipal".

"En esa voluntad de apostar por la nueva dirección desde todos los puntos y responsabilidades de Castilla y León está la clave de éxito de 2011", señaló.

"Me llevo muchos amigos y un profundo conocimiento de la Comunidad. Me llevo la experiencia más intensa de mi vida y me llevo el recuerdo de todos los que me han acompañado", concluyó Villalba, quien destacó que estará siempre a disposición del proyecto socialista y de Castilla y León.