Aguirre apuesta por un equipo continuista y ausente de miembros cercanos a Ruiz-Gallardón

Agencias 20/09/2008 - 14:00 Comentarios

Diez hombres y seis mujeres componen desde este sábado el nuevo "gobierno" del PP de Madrid, que dirigirá la recién reelegida presidenta Esperanza Aguirre, quien para su segundo mandato ha apostado por una dirección "continuista" y ausente de miembros cercanos al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

El regidor pierde el control del PP de Madrid, en cuyos órganos de dirección, que han sido aprobados hoy en el XIV Congreso regional, sólo mantiene a su "mano derecha", el vicealcalde, Manuel Cobo, y a él mismo, que, además, están por ser "miembros natos" no electos.



Ni rastro de Miguel Ángel Villanueva, de Pedro Calvo, Pilar Martínez, Juan Bravo o Paz González en los renovados órganos del PP de Madrid, donde sí estarán, con más o menos poder, una decena de concejales del PP del Equipo de Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, eso sí, todos ellos próximos a Aguirre.



Si algo define el nuevo Comité de Dirección de los populares madrileños es su carácter "continuista", ya que entre sus nuevas incorporaciones sólo destaca como novedad la del diputado por Madrid Manuel Pizarro, que no aceptó estar en la dirección nacional con Mariano Rajoy pero sí ha querido formar parte de la de Aguirre, aunque no se sabe bien todavía en calidad de qué.



A la nueva dirección se incorporan, también, dos ex consejeras del Gobierno de la Comunidad de Madrid -desde la última remodelación que promovió Aguirre antes del verano-, son Gádor Óngil, ex responsable de Asuntos Sociales y nueva vicesecretaria general y Beatriz Elorriaga, ex consejera de Medio Ambiente y nueva secretaria Ejecutiva de Acción Social, cargo en el que sustituirá a Ana Botella, que pasa a la secretaría Sectorial.



Otro ex consejero, primero de Sanidad y luego de Transportes, Manuel Lamela, será también uno de los 22 miembros del Comité Ejecutivo. Fuera de la nueva dirección ha quedado, sin embargo, el ex vicepresidente segundo de la Comunidad y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, que dejó su cargo también tras los últimos cambios en el Gobierno regional y ahora forma parte de la ejecutiva nacional del partido.

Cargos de responsabilidad

En el Comité de Dirección del PP de Madrid continuarán en cargos de responsabilidad los dos hombres "más cercanos" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, su "mano derecha" el vicepresidente regional, Ignacio González, y el reelegido secretario general del partido, Francisco Granados.



Ignacio González gana peso, además, en la nueva dirección, a la que incorpora a su "mano derecha", el joven Borja Sarasola en la secretaría más importante: la de Coordinación Territorial, que se encargará de las relaciones con los ayuntamientos de la Comunidad.



Este cargo lo ocupaba hasta ahora la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes, que es la nueva presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid.



Del Comité de Afiliaciones se ocupará un ex asesor de Aguirre, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Fernando Martínez Vidal, mientras que en el Comité Jurídico estará Salvador Victoria; de la secretaría de Organización se responsabilizará la consejera de Vivienda y Medio Ambiente, Anabel Mariño; y de la secretaría Electoral, Eva Durán -concejala en el Ayuntamiento y diputada nacional.



En Estudios y Programas continuará el consejero de Inmigración Javier Fernández Lasquetty y en Comunicación el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. A la nueva directiva se incorpora también el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, en su calidad de presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM). En su nueva dirección, Aguirre ha contado también con un nacido en Ecuador Washington Tobar, para su Comité Ejecutivo.