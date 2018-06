Congreso PP Madrid.- Rajoy tiende la mano al Gobierno para afrontar la crisis pero critica su falta de valentía y coraje

20/09/2008 - 15:10

Dice que el PP "conoce la lección" para afrontar la situación y pone como ejemplo las recetas que aplicaron Rato y Cascos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que el Gobierno socialista puede contar con la ayuda de su formación para afrontar la actual situación económica porque los 'populares' "conocen la lección" tras la crisis que afrontaron al llegar al Palacio de la Moncloa en 1996. Eso sí, previamente acusó al Ejecutivo de "inacción y de soberbia" y criticó su falta de "ideas, de valentía y de coraje".

Rajoy hizo estas declaraciones en la clausura del XIV Congreso regional del PP madrileño, en el que se reeligió a Esperanza Aguirre como presidenta del PP en esta comunidad. El cónclave contó con la asistencia del ex secretario general Francisco Álvarez Cascos y del ex vicepresidente económico, Rodrigo Rato, a los que puso como ejemplo de las recetas que se aplicaron cuando ganaron las elecciones con José María Aznar.

Durante su intervención, el presidente del PP afirmó que España atraviesa una "situación muy difícil" que "preocupa y afecta" a muchos ciudadanos, que, según dijo, han perdido su puesto de trabajo y no saben qué va a pasar en el futuro. En este contexto, prosiguió, la obligación de un gobierno es "dar respuesta a los problemas de la gente" y el gabinete socialista "lisa y llanamente no lo hace".

"LAS COSAS NO SE ARREGLAN SOLAS".

"Se niega a sí mismo eludiendo la responsabilidad de gobernar. Las cosas no se arreglan solas y saber esto es el primer presupuesto para afrontar el problema", enfatizó, tras acusar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de haber engañado a los ciudadanos por negar la realidad de la situación.

Para Rajoy, "lo peor" en la actual coyuntura es que el Ejecutivo "no gobierna y no quiere aceptar las propuestas y la mano tendida" que le brinda del PP y que le seguirá brindando "en el futuro" para salir cuanto antes de la crisis. "De la crisis se sale, pero queremos salir bien y pronto. No queremos salir con nuestro tejido productivo destruido y con muchos más parados de los que hay ahora. Queremos salir bien de la crisis y para eso hay que gobernar, tomar decisiones. No se puede estar mirando para otro lado y echarle la culpa de lo que pasa a cosas que vienen de fuera", recalcó.

Según destacó, el PP no acepta la filosofía del Gobierno de que "no se puede hacer nada" porque "sí se pueden hacer cosas", como ocurrió en 1996, pero "para eso hay que tener ideas, valentía, coraje y determinación". "Y aquí no hay ni ideas, ni valentía ni coraje ni determinación", aseveró.

PRESENTAR UNA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN.

Una vez más enumeró algunas de las propuestas del PP, como controlar el gasto público, bajar los impuestos a las pymes, ayudar a las personas con créditos hipotecarios, introducir más competencia en algunos sectores, eliminar trabas burocráticas y dar más confianza. Rajoy insistió en que hay que tomar medidas y apuntó que "la soberbia e inacción no conducen a nada, salvo a multiplicar los problemas".

El presidente de PP reiteró que la mejor política social es la que crea empleo porque es lo que aumenta la recaudación en las arcas publicas. Y añadió que si el Gobierno quiere hacer política social "de verdad", que presente una propuesta de reforma en materia de financiación para atender a temas como la sanidad o la educación.