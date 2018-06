El PP cree que se puede salir de la crisis económica pero con sus propuestas

Saludos.



José Megías Vergés.



Cuando se inicia una crisis en cada pais repercute de diferente manera y las



medidas a tomar deben ser distintas, copiar las soluciones de otros paises



puede conducir a verdaderos desastres



Las medidas directas que se aplican son:



1-medidas peroteccionistas



2-devaluacion de la moneda



3-fin de las importaciones



4-aumentar el gasto publico



5-reduccion de la jornada laboral



¿Y no sería bueno en España, dado que nuestra particular crisis no es



principalmente financiera, sino inmobiliaria, poner en marcha un plan de ese



estilo adaptado a este sector? ¿No resulta vergonzoso ver pisos terminados,



o casi, a la vez que miles de familias no pueden optar a ellos porque se han



encarecido excesivamente y los Bancos no les prestan el dinero porque por



sus ingresos no los alcanzan y la precariedad laboral sobrevenida por esta



misma situación? Yo lo que propondría es que se obligara a las empresas que



presentan suspensión de pagos o regulaciones de empleo a poner las viviendas



construidas en el mercado como de protección oficial, a unos precios, que



resultando asequibles no quebraran el mercado; y a la vez, ofrecería



garantías a los bancos para que pudiesen prestar a las familias que



realmente lo necesitaran, y que puedan ofrecer unas mínimas garantías para



hacer frente a los pagos. Tal vez con ello se rompiera el ciclo de paro y



falta de vivienda asequible.