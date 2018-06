Salgado dice que no hay texto "alternativo" al de la Junta sobre la deuda y Chaves asegura que habrá acuerdo en 6 meses

20/09/2008 - 17:08

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró hoy que el Gobierno central no maneja ningún "documento alternativo" al de la Junta de Andalucía sobre la deuda histórica y el presidente de la Junta, Manuel Chaves, aseguró que habrá acuerdo en el plazo de seis meses establecido.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Sevilla tras la firma del traspaso de la cuenca andaluza del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, Salgado aclaró que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado celebrada el pasado jueves, que concluyó sin acuerdo, no era obligatoria, pero "como estaba en el Estatuto se creyó que había que reunirse para reflejar por qué no se había llegado a un acuerdo y poner una fecha".

"Hubiésemos podido no tener esa reunión", sentenció la ministra de Administraciones Públicas, quien aseguró que "las negociaciones no se han interrumpido, continúan a buen ritmo" y afirmó que "no hay falta de acuerdo, se está trabajando para llegar a un acuerdo".

Además, reiteró que "se está discutiendo sobre el documento que ha presentado la Junta, el Gobierno no ha presentado ningún documento alternativo" y detalló que sobre el mismo "la Administración del Estado está tratando de delimitar algunos criterios o metodología en los que no estamos de acuerdo".

No obstante, apuntó que se trata de "discrepancias de orden técnico" y quiso separar este debate del de la financiación autonómica. "Estamos hablando de una cuestión del pasado que tiene reflejo en el presente y por otra parte hablaremos de las inversiones para Andalucía", puntualizó.

Por tanto, insistió en desligar este asunto de las negociaciones sobre la financiación autonómica con Cataluña, sobre lo que afirmó tajantemente: "Niego la mayor, niego que exista desacuerdo en materia de financiación autonómica con Cataluña".

Por su parte, Chaves admitió que le "hubiera gustado lógicamente que se cumpliera el Estatuto" y reconoció que se ha producido "un desacuerdo en relación a la fecha para la cuantificación de la deuda", pero dijo preferir "haber establecido un plazo de seis meses para alcanzar un acuerdo que llegar a un mal acuerdo".

Asimismo, recordó que "el primer mandato del Estatuto es defender los intereses de los andaluces" y consideró que "se defienden mejor ampliando ese plazo", aunque manifestó su deseo de hacer "el máximo esfuerzo posible para no agotar el plazo".

En este sentido, manifestó su "firme compromiso de que se liquide la deuda histórica en la fecha establecida en el Estatuto". Así, sentenció: "Me comprometo a llegar a un acuerdo en el plazo de seis meses y a que la deuda sea satisfecha en el plazo que marca el Estatuto, en el año 2010".

En esta línea, apuntó que "el desacuerdo es fundamentalmente por cuestiones técnicas y razones de metodología en materia de vivienda y servicios sanitarios", pero mostró su intención de "intentar arreglarlo".

Del mismo modo, el presidente de la Junta de Andalucía se remitió a las declaraciones de la ministra Salgado y el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, quienes "no hablaron de ninguna cantidad, lo que se señaló con absoluta claridad fue que había discrepancias, pero en ningún momento se habló de una cantidad distinta".

ARENAS "NO MOVIÓ NI UNA CEJA".

Por otra parte, criticó la actitud del presidente del PP, Javier Arenas, cuyas manifestaciones al respecto consideró un "acto de hipocresía y desvergüenza política", ya que "el PP gobernó ocho años, ese señor fue ministro y vicepresidente del Gobierno y no movió ni una ceja para tratar de solucionar el problema".

Además, recordó que tanto el "desbloqueo de la situación" como la "solución definitiva" se producen en el contexto de un Gobierno del PSOE. "No sé si será mucho o poco lo que se ha hecho, pero se ha hecho única y exclusivamente con el Gobierno socialista".