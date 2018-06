Aguirre sale con las pilas cargadas de un congreso "musical" marcado por la unidad

Madrid, 20 sep (EFE).- La recién reelegida presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que sale "con las pilas cargadas" del XIV Congreso Regional, donde los líderes del partido han querido dar una imagen de "unidad" amenizada por temas musicales sujetos a "dobles interpretaciones".

La presidenta del PP de Madrid ha estado "arropada" en su reelección por líderes políticos, empresariales, sociales y sindicales, entre ellos el presidente de su partido, Mariano Rajoy, el ex director del FMI, Rodrigo Rato o el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, con quien ha escenificado una relación cordial.

Y ello a pesar de que la intervención del alcalde vino precedida de la canción de Abba "The winner takes it all", cuyo estribillo dice: "El ganador se lo lleva todo, el perdedor se encoge ante la victoria, ese es su destino".

Aguirre, sin embargo, fue aclamada con el tema "Mamma mía", del mismo grupo y con la letra: "He sido engañada por ti desde no recuerdo cuándo", "estuve enojada y triste por cosas que tu hiciste. No puedo contar todas las veces que te dije que te fueras" y repite "aquí voy de nuevo".

La presidenta ha explicado a los medios a la salida del Congreso que la idea de poner canciones se la dio el secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, cuando escucharon la "moderna" selección musical de la Convención Republicana de Minesota, aunque no ha precisado quien ha escogido los temas.

Aguirre, que ayer fue felicitada en un mensaje de móvil por el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por su "pedazo de resultado", ha recibido el visto bueno de la Ejecutiva del PP de Madrid a la lista de diez hombres y seis mujeres que compondrán desde hoy el nuevo "gobierno" del PP de Madrid.

Un equipo marcado por el continuismo y ausente de miembros cercanos a Ruiz-Gallardón, con el que se propone poner en práctica los compromisos recogidos en las ponencias aprobadas en el Congreso y a defender de los valores del PP: "la libertad y la unidad de la nación española".

Por su parte, el alcalde se ha mostrado convencido en la clausura del Congreso de que "la fuerza, el empuje y el carisma" de Aguirre, estarán al servicio de llevar a la Moncloa a Rajoy.

Ruiz-Gallardón ha destacado "la unidad y el vigor" del PP de Madrid en un discurso plagado de alusiones al ejemplo que supone la nueva dirección nacional de los populares liderada por Rajoy.

El presidente del PP ha pedido a los populares madrileños que "no no se acomoden en el regocijo", y les ha dicho que si quieren "saber lo que no hay que hacer", miren al presidente del Gobierno, frase que ha concitado al aplauso de los asistentes.

Antes han tomado la palabra los "líderes territoriales" del PP en las Comunidades de Galicia, Extremadura, Baleares y los presidentes de Castilla-León y de Valencia, Juan Vicente Herrera y Francisco Camps, dos "barones" del partido que en el último congreso nacional apoyaron incondicionalmente a Rajoy y que hoy han defendido y elogiado la gestión de Aguirre.