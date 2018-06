Rubalkaba dice que corresponderá al EBB y a la presidenta del Parlamento decidir si apoyan disolver el grupo de EHAK

20/09/2008 - 18:14

El parlamentario del PNV José Antonio Rubalkaba afirmó hoy que le corresponderá al EBB del PNV y a la presidenta del Parlamento vasco decidir si apoyan la disolución del grupo parlamentario de EHAK, en caso de que, tras la ilegalización de este partido, así lo ordene el Tribunal Supremo.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, se refirió, de esta manera, a la petición realizada ayer por EHAK al tripartito para que no disuelva su grupo parlamentario.

El parlamentario jeltzale aseguró que es una decisión que "no le corresponde". "Yo no soy el que tengo que decidirlo. Lo tendrá que decidir en principio, si es política, el EBB en cuanto a la presidenta del Parlamento y, desde luego, la presidenta del Parlamento, que es independiente también en ciertas cosas y lo ha demostrado a lo largo de toda esta legislatura, pues será la que tenga que decidirlo", aseguró.

No obstante, criticó a EHAK por el hecho de que no apoyara en su día una modificación del Reglamento del Parlamento vasco que pretendía que fuera el Pleno de la Cámara vasca y no la Mesa quien decida sobre la disolución de los grupos.

"Me hubiera gustado ver esa votación y si en esa votación en el Parlamento vasco no se hubiera conseguido la mayoría absoluta como se exigía para la disolución del grupo, a ver qué iban a hacer los tribunales nos iban a procesar a los 42 miembros o 41 ó 40?", señaló.

A su juicio, sería un "espectáculo bonito" ver "cómo un tribunal excepcional juzga a la mayoría del Parlamento vasco". "Hubiera sido una lección de falta de democracia, de antidemocracia, que es lo que en realidad se esta estableciendo en nuestro país y el uso abusivo de los jueces para hacer política partidista", denunció.