Moragas lamenta las críticas de Blanco sobre Bush y cree que el PP está apoyando más a Zapatero que el PSOE

27/10/2008 - 14:54

El secretario de Relaciones Internacionales del PP y coordinador de la Presidencia, Jorge Moragas, afirmó hoy que ha tenido la "sensación" de que su partido está apoyando más al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el propio PSOE para que España esté presente en la reunión del G-20, tras las críticas del vicesecretario socialista, José Blanco, en las que cargaba contra el presidente de Estados Unidos, George Bush.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras asistir al comité de dirección del PP, se refirió así a las declaraciones de Blanco en las que recordó que el "epicentro de la crisis está en Estados Unidos" y "en las políticas neoconservadoras que impulsó inicialmente Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y que luego desarrolló la Administración Bush en Estados Unidos". Además, Blanco señaló que, con las elecciones del 4 de noviembre, se cerrará una etapa política que ha conducido a una "guerra desastrosa", y a un "crack no visto desde el 29, que tiene nombre y apellidos".

"Esto no creo que ayude mucho a Zapatero a conseguir su objetivo, salvo que se trate de una estrategia de comunicación elíptica, cuyos resultados no sé cuáles serán. He tenido la sensación, en un momento dado, de que el PP está apoyando más a Zapatero que el propio PSOE", destacó Moragas, acompañado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.

Para el dirigente popular, que España esté en la cumbre del G-20, que se celebrará el 15 de noviembre en Washington, es una "cuestión de Estado", por lo que reiteró que el PP apoyará al Gobierno para conseguir que Zapatero asista al encuentro desde el principio y en todas sus fases.

"Tenemos argumentos de peso para pensar que España tendría que estar en esta cumbre de máxima importancia", añadió Moragas, quien destacó que ahora no es momento de "pasarle la factura" a Zapatero por los "errores" que ha cometido en política exterior.

Señaló que el PP ha puesto a disposición del Gobierno sus contactos por si los necesita, y argumentó que su partido no puede tomar la iniciativa en este ámbito, porque podrían interferir en las negociaciones. Sin embargo, destacó que han llevado a cabo gestiones de tipo "informal" en el ámbito parlamentario.