Barreiro (PPRM) dice que las enmiendas presentadas por el PP "pretenden levantar el castigo de Zapatero a Murcia"

27/10/2008 - 15:55

La cabeza de lista del Partido Popular por Murcia en el Congreso de los Diputados, Pilar Barreiro, aseguró que las enmiendas parciales que han presentado los diputados murcianos al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado "pretenden levantar el castigo que Zapatero nos ha impuesto a la Región".

La diputada del PP manifestó hoy en rueda de prensa que "si los Presupuestos Generales del Estado son malos para España, para la Región de Murcia son aún peores". A la vez que recordó que "Zapatero no sólo se olvida en estos Presupuestos de las 300.000 personas que han incrementado la población en la Región en los últimos años y por los que el Gobierno nos debe 1.400 millones de euros, sino que tampoco desbloquea los grandes problemas de la Región, como el agua o las prestaciones sociales y la ley de Dependencia".

Junto a esto, Pilar Barreiro denunció el agravio comparativo que se produce en cuanto a la financiación per capita que se destina en estos Presupuestos, "al reducirse la inversión en la Región de Murcia veinte veces más que la media nacional". Así, explicó que "mientras que en la Región la media de financiación per capita se ve reducida en un 5,1 por ciento, en el resto del territorio sólo se reduce en un 0,41 por ciento.

La diputada del PP añadió que mientras que la media nacional de inversión por persona es de 868 euros, los Presupuestos destinan una inversión de 823,5 euros por persona en Murcia, "la más baja después de Valencia, curiosamente, las Comunidades de Murcia y Valencia son las peor tratadas por los Presupuestos".

Barreiro incidió en la enmienda presentada para incrementar en 400.000 euros los fondos para la puesta en marcha del Centro de Referencia de Investigación del Parkinson en Cartagena, que se inició en 2004 con el PP y desde entonces "se han presupuestado partidas ridículas que además no se han llegado a ejecutar".

En este punto, recordó que en la Región de Murcia se ha dejado de ejecutar los Presupuestos Generales del Estado para 2008 en un 50 por ciento, por tanto, "no sólo nos perjudican con la escasez con la que nos tratan en los Presupuestos, sino que además no se ejecuta lo que estos contemplan".

Por otro lado, la diputada del PP puso de manifiesto que "no se financia adecuadamente a los Ayuntamientos tal y como se demandó por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)". A lo que advirtió que "la falta de financiación de las entidades locales va a provocar que muchas de las competencias que asumen los Ayuntamientos a pesar de no ser propias no van a poder ser atendidas".

Asimismo, agregó que el montante de las competencias impropias de los Ayuntamientos asciende a 6.000 millones de euros, "la misma cantidad que ha supuesto la devolución de los 400 euros a los contribuyentes".

Cabe recordar que el PP a nivel nacional ha presentado, por su parte, una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado.

INFRAESTRUCTURAS Y AGUA.

Por otra parte, el diputado nacional y portavoz de Fomento del PP, Andrés Ayala, anunció que las enmiendas del PP en materia de Infraestructuras ascienden a 90 millones de euros, e incidió en la falta de ejecución año tras año de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en las partidas de ADIF.

"Este año se va ejecutar el 50 por ciento de lo que contemplaban los Presupuestos de 2008, en 2007 se invirtió el 40 por ciento y en 2006 el 19 por ciento", puntualizó. Así pues, expresó, "Murcia es la Región en la que se prometen pero no se hacen ferrocarriles".

El portavoz de Fomento del PP aseguró así que "en ferrocarril, el PSOE promete mucho pero en la realidad no hace nada". A lo que añadió "la discriminación de la Región es tal, que tenemos la menor inversión en ferrocarril de toda España y se nos impone las Altas Prestaciones, a pesar de que otras regiones, como la del pueblo de la ministra, que ya cuentan con AVE a 350 kilómetros por hora".

Por este motivo, el diputado del PP explicó que buena parte de las enmiendas presentadas a los Presupuestos se centran en materia de ferrocarril, así como la Variante de Alcantarilla, las redes arteriales de Murcia y Cartagena, la autovía de Blanca-Fuente la Higuera y el tercer carril de Crevillente a Puerto Lumbreras.

Además, Ayala indicó que en materia hidráulica la ejecución presupuestaria de Acuamed "se queda en unas cifras ridículas, de no alcanzar el 60 por ciento". Por tanto, el PP, "dentro de la responsabilidad de las enmiendas que ha presentado este año para ser un Presupuesto de crisis, cree que se tienen que incrementar sustancialmente todas las partidas que tenga que compensar la derogación del trasvase del Ebro y la del Plan Hidrológico".