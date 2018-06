Feijóo descarta una moción de censura en Ferrol si el PSOE rompe su coalición con IU y gobierna en solitario

27/10/2008 - 16:44

Izquierda Unida no aclara si en el pleno municipal votará en contra de sus socios del PSOE o tratará de acercar posturas

FERROL, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, descartó hoy la posibilidad de plantear una moción de censura en el Ayuntamiento de Ferrol, en caso de que el PSOE, que encabeza el regidor ferrolano, Vicente Irisarri, rompa su coalición con Esquerda Unida-Izquierda Unida (IU) y decida afrontar un gobierno en minoría.

Tras participar en la presentación de un plan para el sector naval en Ferrol, Feijóo insistió en que el PP primará los intereses de los ferrolanos en una corporación local en la que tiene que gobernar el PSOE por ser "el partido que ganó las elecciones", en coherencia con la postura defendida por los populares en el conjunto de Galicia.

"Nosotros vamos a estar siempre con Ferrol, desde la oposición seguiremos trabajando por los intereses generales de Ferrol y eso es lo que vamos a hacer en toda esta legislatura", garantizó, y añadió que este ha sido el comportamiento del PP en estos "casi dos años de vida convulsa en vida municipal".

El líder de los populares gallegos descartó de este modo una moción de censura que se podría plantear como alternativa en caso de que los enfrentamientos y cruces de declaraciones de la última semana entre los miembros del bipartito de PSOE y EU-IU concluyan con una ruptura efectiva del pacto de gobierno, que se podría escenificar ya en el pleno municipal extraordinario que se celebrará a las 18.30 horas.

CONTENIDO DEL PLENO

El alcalde, el socialista Vicente Irisarri, defenderá en el pleno la aprobación del Reglamento de la Ley de Grandes Ciudades, una "herramienta" que anunció que le serviría para afrontar un gobierno en solitario, tras 16 meses de bipartito, al dotar de mayores competencias a la Junta de Gobierno y al permitir la inclusión en la ejecutiva de personas no electas en los comicios municipales.

En la comisión previa al pleno, celebrada esta mañana, no se aclaró cuál será el posicionamiento que adopten los distintos grupos de una corporación de 25 concejales. Tan sólo el BNG, con dos ediles, anunció que votará en contra del Reglamento, por considerarlo "regresivo" para la democracia municipal.

Esquerda Unida-Izquierda Unida, que la semana pasada anunció que se posicionaría en contra, ha decidido reservar su voto para pleno, en un último intento, según fuentes del partido, de "tender la mano al diálogo" con los socialistas y tratar de alcanzar un acercamiento que reconduzca la crisis.

POSTURA DEL PP

Por su parte, el portavoz municipal y presidente local, José Manuel Rey Varela, anunció, en la rueda de prensa conjunta con Feijóo, que el voto de los siete ediles del PP será una incógnita hasta el pleno, después de un auténtico "espectáculo grotesco" de descalificaciones entre socialistas y miembros de EU-IU. Por la tarde, decidirán su voto una vez que valoren la postura adoptada por el PSOE, que aceptó la mitad de las 15 alegaciones que los populares presentaron al Reglamento.

Mientras, Independientes por Ferrol, liderado por Juan Fernández, con tres concejales, también ha reservado cuál será el sentido de su voto para el pleno municipal. Así, respaldará el Reglamento en caso de que se confirme la vigencia de la coalición, pero no si se escenifica una ruptura del bipartito, porque Vicente Irisarri "quedaría autorizado para hacer cosas que no nos interesan en un gobierno en minoría", explicó Fernández, quien ya anunció que no allanaría el camino a un ejecutivo socialista en solitario.

Si en el pleno municipal se escenifica la ruptura y el distanciamiento de los grupos de la coalición, el PSOE quedaría a merced de la decisión que adopte el Partido Popular que, con su voto, determinaría si el Reglamento sale aprobado.