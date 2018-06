Tomás Gómez agradece la labor de la oposición en su discurso de despedida

Parla, 27 oct (EFE).- El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha abandonado hoy oficialmente la alcaldía de Parla, con una comparecencia ante el pleno en la que ha agradeciendo la labor de oposición que, según ha dicho, es "más importante" que la del propio equipo de gobierno.

Durante el pleno, al que han acudido unos 200 representantes de asociaciones y entidades ciudadanas y antiguos concejales de la oposición, Gómez, que ha sido por dos veces el alcalde más votado de España en municipios de más de 50.000 habitantes, ha destacado su sentimiento de gratitud "de corazón" hacia los ciudadanos y su "orgullo de parleño".

"Parla no le debe nada a nadie, sino que es lo que han hecho y han querido sus ciudadanos", ha asegurado.

Gómez ha reiterado ante el pleno que no deja la alcaldía "para ser oposición", sino para alcanzar, en 2011, la presidencia de la Comunidad de Madrid, "para que haya un gobierno autonómico que no discrimine, que no margine y que no asfixie a los territorios de la región".

Además, ha asegurado que pretende alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid "para que Parla tenga universidad, mejores comunicaciones, que siga creciendo y siendo un municipio de vanguardia".

Gómez ha agradecido a los concejales del equipo de gobierno "la disciplina, el trabajo, el esfuerzo y la vocación" y les ha pedido que sigan trabajando "al 300% de vuestras posibilidades" bajo el mandato de su sucesor, el primer teniente de alcalde José María Fraile, de quien, ha dicho, ha sido su "mano derecha" y su "mano izquierda".

Por su parte, el que será el nuevo regidor parleño ha destacado la "humildad" de Gómez al frente de la alcaldía en nueve años "inolvidables" para la ciudad, en los que ha habido "una gran responsabilidad y un gran liderazgo político" en una gestión que ha calificado de "matrícula de honor".

Fraile ha criticado además el "mal gusto" de la portavoz del PP, Rosario Carrasco, que durante su intervención ha recordado las sentencias dictadas contra el Ayuntamiento por "vulneración de derechos fundamentales", la "mala situación económica" del Ayuntamiento de Parla y los "problemas sin solucionar" que deja el ex regidor.

Entre esos problemas, la portavoz popular ha recordado algunos como el paro "por encima de la media regional", la "falta de pago" denunciada por diversos proveedores, una inseguridad ciudadana "cada día mayor" y una deuda "que sólo conoce usted (en referencia a Tomás Gómez) y su equipo de gobierno".

Carrasco ha acusado además a Gómez de no haber tratado "con respecto" al Partido Popular y de "comentarios machistas" contra ella y le ha dicho que, "aunque tarde", ha tomado "la mejor decisión para Parla y para los parleños", por sus "evidentes ausencias" al frente del municipio.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Eugenio Santos, le ha reprochado la "falta de compromiso y de respeto" del ex regidor ante los ciudadanos tras prometer, en la sesión de investidura, que sería alcalde "toda la legislatura".

Santos le ha pedido a Gómez que sea "humilde y tolerante", que "escuche" a los ciudadanos y que "no abuse" de su poder.

Al finalizar el pleno, Gómez ha abrazado a algunos de los funcionarios municipales entre los aplausos del público asistente y se ha fotografiado con los ediles del equipo de gobierno y con el portavoz de IU.