Debate Navarra.- Adanero dice que el Gobierno trabaja "bien" y que UPN no quiere que NaBai llegue al Ejecutivo

6/11/2008 - 14:53

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Carlos García Adanero, afirmó hoy que el Gobierno foral está trabajando "bien", está ocupado, y ha cogido "por los cuernos el toro de la crisis" con medidas concretas. Respondió al parlamentario Maiorga Ramirez, de NaBai, que pidió elecciones anticipadas, que desde su partido no quieren que Nafarroa Bai llegue a gobernar.

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

En su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, García Adanero afirmó que el Ejecutivo está trabajando a "pleno rendimiento" para afrontar la situación económica actual. "Lo que distingue a Navarra es que estaba mejor preparada para afrontar la crisis y eso se consigue generando confianza y para ello es necesaria la estabilidad de la Comunidad foral", indicó.

El portavoz regionalista, que mostró su solidaridad con los heridos en el atentado de la Universidad de Navarra, manifestó que la Comunidad foral sigue siendo "objetivo fundamental y principal" de ETA. "A UPN nos tendrá enfrente", dijo, para añadir que UPN defenderá una Navarra como comunidad diferenciada, con instituciones propias e integrada en España.

Contestó al portavoz de NaBai Maiorga Ramirez que el grupo nacionalista, sin haber asumido todavía los resultados electorales, "esté pensando en que se convoquen nuevas elecciones". "NaBai tiene que asumir los resultados electorales y que trabaje en medidas concretas y se dedique a hacer política de verdad", le recomendó.

Según precisó, UPN no quiere que NaBai llegue al Ejecutivo porque no cree en Navarra como comunidad política diferenciada y tiene como objetivo que desaparezca como tal. Rechazó así que la coalición nacionalista "se presente ante el TC en contra de los intereses de Navarra", que no condene una declaración sobre un atentado porque se menciona a las FCSE y "ponga su estructura al servicio de para que desarrolle su actividad con normalidad".

García Adanero, que expuso que el Gobierno está cumpliendo los mandatos parlamentarios, mostró el apoyo de su grupo parlamentario a Miguel Sanz, "que ha sido víctima de una campaña difamatoria contra su persona, perfectamente organizada con el objetivo de perjudicarle personalmente y al partido que preside".

"Y todo por defender los intereses de Navarra", dijo, para dirigirse a Sanz para transmitirle el respaldo del grupo parlamentario regionalista, "el mayor que existe en esta Cámara". "Su Gobierno tiene el respaldo de UPN, el mayor partido en Navarra, el que más apoyo social tiene, un partido que es garantía de estabilidad institucional", concluyó.