Pujol subraya que Obama ha ganado porque ha primado los valores y avisa que éstos no deben olvidarse tras las campañas

6/11/2008 - 15:08

Caldera cree que la crisis financiera reaviva el valor de lo público y llama a la intervención política para resolverla

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol afirmó hoy que la victoria del senador demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos se debe a que en su campaña han primado los valores frente a los programas. En un coloquio sobre valores organizado por la Fundación Bertelsmann, el ex presidente avisó además que aunque ahora se ha "puesto de moda" hablar de valores, es importante que no sirvan sólo para las campañas y los discursos.

"Sobre los valores, es muy importante que se crea en ellos y además se sea consecuente", afirmó Pujol, que tachó de "escándalo" que los valores se usen para los discursos pero que no se asuman "cuando a uno no le convienen". A su juicio, en España "hay ejemplos crueles" y "hay que denunciarlo en el mundo político, en el mediático y también en el religioso".

El ex mandatario se refirió al proceso electoral en Estados Unidos y recalcó que lo que ha movilizado a sus ciudadanos ha sido la apelación de Obama a valores como la igualdad, el "orgullo americano" y el patriotismo, "que en España es objeto de un cierto ridículo pero en Estados Unidos no lo es".

Esta estrategia de primar los valores, explicó, comenzó a fraguarse en 2005 cuando, tras perder dos elecciones seguidas los demócratas celebraron varias convenciones y llegaron a la conclusión de que no podían dejar "el monopolio de los valores a los republicanos" y tratar de oponerse sólo con programas.

Por su parte, el ex ministro de Trabajo y actual secretario de Ideas y Programas del PSOE, Jesús Caldera, recalcó que "el cambio que se ha producido en Estados Unidos" es "una buena demostración" de que era necesario recuperar los valores de justicia, de igualdad y de conservación del medio ambiente. "Vivimos en un mundo en que estos valores son esenciales y la política tiene que garantizarlos", dijo.

Caldera y Pujol coincidieron en sus intervenciones en que, ante la crisis, hay que mirar hacia la economía social de mercado. El ex presidente consideró que el diagnóstico de las dificultades económicas supondrá un "retorno a las normas, al respeto de las normas y del bien común".

En su turno, el ex ministro Caldera defendió que actualmente coexisten tres crisis --económica y financiera, alimentaria y climática-- que han puesto de manifiesto "el valor de lo público y de la política", después de unos años, afirmó, en los que algunos han defendido que "el valor de lo público y de la política era cada vez menor, que los mercados eran capaces de asignar por sí solos todos los recursos".

Por ello, defendió que ante estas crisis no puede permitirse "que no haya una intervención" de los poderes públicos para resolverlas, porque "el resultado sería mucho peor". Para la crisis financiera, argumentó que es necesario poner en marcha no sólo mecanismos de supervisión del mercado, sino también "de actuación directa" de los poderes públicos para poder resolver los desequilibrios.

Caldera aseguró que la crisis se ha visto "exacerbada" por los valores "neoconservadores" y criticó especialmente al ex presidente de la Reserva Federal estadounidense Alan Greenspan por apostar por la desregulación. El propio Greenspan, dijo, ha reconocido que "sus planteamientos eran profundamente erróneos".

El ex ministro replicó al moderador del debate --el adjunto al director de 'ABC', Ramón Pérez Maura-- cuándo éste le preguntó si realmente la crisis financiera tiene que ver con los valores, subrayando que el pensamiento llamado neoconservador no promueve ninguna teoría económica concreta y que Greenspan fue gobernador de la Reserva Federal con el presidente demócrata Bill Clinton.

Caldera insistió en que Greenspan "desdeñó" la regulación gubernamental, y en que es el "valor de la no regulación, de la no intervención" el que ha generado "el desastre" en los mercados financieros y admitió que fue durante el final del mandato de Clinton cuando se produjo "la gran desregulación del mercado", y la atribuyó a que el presidente "no pudo frenar al Parlamento".

En este punto, no obstante, otro de los intervinientes en el debate, él catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz, advirtió de que los Gobiernos son tan responsables de la crisis como los mercados, porque "han fallado a la hora de supervisar" y han "disimulado" y "negado realidades".