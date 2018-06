PGE.- ERC transacciona enmiendas con el PSOE por valor de 12,7 millones aunque ratifica que votará en contra

6/11/2008 - 16:27

El secretario general de ERC, Joan Ridao, ratificó hoy que su formación mantendrá su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009. Ridao también anunció hoy que republicanos y PSOE han transaccionado enmiendas por valor de 12,7 millones, aunque eso no es suficiente para que ERC "reconsidere su no".

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Ridao dijo que la "predisposición" del PSOE a incorporar enmiendas republicanas no es para "incorporar aliados".

"Ayer el PSOE extendió 'in extremis' la mano a todos los grupos para pactar enmiendas de poca cuantía", entre ellas las de ERC, que ascendieron a 364 millones de euros, "el 0,03 por ciento del total del presupuesto", algo que "no es un ejercicio de extrema generosidad y no supone una mejora de la financiación", dijo Ridao.

Las enmiendas aprobadas de ERC hacen referencia a infraestructuras y promoción de la cultura catalana. Entre ellas, una partida de tres millones de euros para sufragar la digitalización de industrias culturales, otra de dos millones para financiar el plan de equipamientos culturales de Cataluña, y otras partidas relacionadas con la rehabilitación de espacios medioambientales o culturales, o contribuir a la financiación de iniciativas a favor del catalán o de infraestructuras culturales y museos.

"Hacen falta temas fundamentales" para que el PSOE logre el apoyo de los republicanos en los PGE, dijo Ridao, como "una apuesta por mejorar Cercanías" y partidas destinadas a la financiación de proyectos emblemáticos de infraestructuras que siguen sin iniciarse, como el desdoblamiento de la línea C3 entre Barcelona y Vic y la ampliación de esta línea a Cornellà y Castelldefels.