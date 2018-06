Estoy de acuerdo con que la Sra.Aguirre sería una buena candidata a la Presidencia.



Es la persona idónea por muchas razones.



Primero, por su clara ideología liberal. Lo que la acredita como demócrata, y como oponente ideológica al socialismo en el que siempre subyace su claro fundamento totalitario.



Segundo, porque el liberalismo es el que ha creado las bases sobre las que se asienta el bienestar económico, como lo demuestra el desastre que se produce cada vez que gobierna el socialismo.



Algunos -incluso dentro del PP- piensan que avances sociales como la Seguridad Social o el Sistema de Pensiones, son antiliberales, cuando en la realidad los primeros pasos que en España se dieron en ese sentido lo fueron bajo gobiernos liberales.



Es más, el socialismo no aportó nunca nada a ello y es una vergüenza para mí, tener que admitir que fue Franco el que más y mejor impulsó estas conquistas sociales.



El Sr.Rajoy básicamente es un conservador. Y ahora, precisamente no tenemos mucho que conservar, después del desmoronamiento económico, social, y de modelo de Estado, producido por el desgobierno del Sr.ZP.



Ahora lo que necesitamos es gente con valentía que se sepa enfrentar con el ultracontrol estatista, origen real de los males económicos que nos aquejan.



Necesitamos menos burocracia y más liberalización de la economía.



Los burócratas en puestos de resposabilidad económica han sido los verdaderos culpables del hundimiento financiero a nivel mundial, pues ellos son los creadores de Basilea II.



En España, además, hemos tenido el agravante de tener en el gobierno a una caterva de incapaces, mentirosos y demagogos, que han querido mirar para otra parte por razones electoralistas, cuando sólo los ciegos no veían la que se nos venía encima. Y eso ha significado un retraso en la toma de decisiones que ahora intentan resolver con medidas inapropiadas, descoordinadas e improvisadas, por lo que la situación de España es -desgraciadamente- mucho peor.



El secretismo conque se quiere llevar a cabo la ayuda a las Instituciones Bancarias españolas, demuestra, bien a las claras, nuestra peor situación comparativa.



¿Qué otra cosa puede pensarse, sí somos el único país de Europa que vamos a actuar de ésta manera vergonzosa y vergonzante?.