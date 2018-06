Parlamentarios del PP ven con preocupación que su partido no suba en la encuestas y piden "una reflexión" a la dirección

6/11/2008 - 18:01

Coinciden en que no se está generando "ilusión" y reclaman "más claridad, firmeza" y no ir "a rebufo" del Gobierno

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Un grupo de parlamentarios del Grupo Popular consultados por Europa Press considera que el PP no puede estar "contento" con el empate técnico entre los dos grandes partidos que arroja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya que, a su entender, con la actual crisis económica, el Partido Popular debería aventajar claramente a los socialistas. Por eso, piden una "reflexión" a la dirección sobre la labor de oposición que se está realizando.

El barómetro de opinión del CIS correspondiente a octubre confirma el empate técnico entre PP y PSOE, con un 39,7 por ciento, pese a que en el momento en que se hizo la encuesta --en los primeros días de octubre-- ya había datos que confirmaban los primeros indicadores de crisis económica. Además, en el sondeo de julio el PSOE tenía una ventaja de sólo dos décimas (39,5 por ciento frente al 39,3 por ciento del PP).

Aunque las encuestas perciben un "desgaste" y una "desafección" de los ciudadanos hacia la gestión que está realizando José Luis Rodríguez Zapatero ante la crisis económica, los diputados consultados estiman que el PP no está rentabilizando esa mala actuación y no consigue despegar.

"Algo no se está haciendo bien porque todos nuestros mensajes se han centrado en la crisis y, sin embargo, no se despierta optimismo ni se está motivando a la gente", resume un diputado. "Hay una profunda depresión económica y el PP no despega. La gente está demandado alternativas creíbles que generen confianza", añade otro.

En este sentido, varios parlamentarios coinciden en que es necesario hacer "una profunda reflexión" porque "algo no funciona". Eso sí, dado que se está al comienzo de la legislatura, hay quien cree que "aún hay tiempo para cambiar la estrategia, rectificar, elevar el tono y mejorar la capacidad de respuesta".

ARGUMENTAR MEJOR.

La necesidad de transmitir más coherencia, firmeza y claridad en los grandes temas nacionales es una de las principales demandas de los miembros del Grupo Popular. "No se trata de bajar el diapasón, sino de argumentarlo y fundamentarlo mejor", sostiene uno de los consultados.

Así, un veterano diputado se queja de que la posición del PP se haya quedado "desdibujada" en asuntos como las medidas de apoyo al sistema financiero, la defensa del castellano o la política del agua. "La línea moderada es correcta, pero no se consigue poniéndose de perfil en todos los temas", destaca.

De hecho, algunos de los consultados critican los "vaivenes" del PP en relación con las ayudas al sistema bancario porque primero puso reparos y, después, ofreció al Gobierno su respaldo sin condiciones. "No se ha sido muy contundente en la exigencia de transparencia con los fondos públicos y todo es mejorable", sentencia otro parlamentario que prefiere mantenerse en el anonimato.

NO PLEGARSE AL GOBIERNO.

También hay quien alerta del riesgo de "ir a rebufo" del Gobierno y "plegarse a todos sus postulados", una fórmula que, según recuerdan, hasta ahora no ha dado buenos resultados, por lo menos en las encuestas.

Algún parlamentario especialmente crítico con la actual dirección asegura que lo que hace falta ahora es "ilusionar" a la gente con propuestas y alternativas creíbles y lamenta que el PP esté ofreciendo "desidia, dejadez y falta de liderazgo".

Es más, varios cargos del PP advierten de que si sigue esta dinámica, el PP podría desmovilizar a su propio electorado. "Se esta llevado a la pérdida de ilusión de una parte de nuestros votantes, que se están quedando sin referentes", dice un diputado, que aboga por rescatar otros temas de oposición como la unidad de España y el modelo de Estado.

FALTA DE CONFIANZA EN LOS POLITICOS.

Un histórico parlamentario 'popular' asegura que el último barómetro del CIS ha puesto de manifiesto una "desafección" de los ciudadanos en la política y "falta de confianza" en los dirigentes políticos.

"El terremoto económico que se está produciendo está afectando al sistema político, a la clase política. Para el PSOE es una encuesta mala pero también lo es para el PP", dice este diputado, que cree que ese "malestar" de los ciudadanos se extiende por igual a los dos grandes partidos.