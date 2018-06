Zapatero: "Esta legislatura será políticamente más fácil pero económicamente más difícil"

me hace gracia leer como muchos dicen que los que votan al PSOE son de la clase obrera y los que votan al PP son todos hijos de la duquesa de Alba. Que cerrazón hay en este país, que inútiles, incultos e incapaces de ver una realidad que no se resume en dos lineas. Asi les va.



¿Estaría mejor el país asumiendo unos gastos de una guerra que no va a ningún lado, y con unos dirigentes capaces de encubrir su culpa en unos atentados echando la culpa a ETA?



Si vote a ZP fue principalmente por que no queria a unos malnacidos al frente de mi pais, y no me arrepiento de haber echado a esa gentuza.



Además a quien se le ocurre restringir el gasto del gobierno, que es lo peor que se puede hacer en esta situación que a una oposicion irresponsable...



Lo dicho no me arrepiento, está lo menos malo.