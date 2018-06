Zapatero se juega en Bruselas el pasaporte a Washington

Es patetico. Estar implorando, suplicando un asiento. Todos tienen desde hace mas de 15 dias la invitacion, y ste bobo tonto sigue implorando. Es bochornoso que tenga que depender de si le dejan un asiento cedido que no le corresponde.mas bajo n sepuede caer. Los mistros del G20 tienen una reunion y logicamente el incompetente español no estara. Si esta no valdra para nada, solo quiere ponerse en la foto. El secreterio del tesoro americano lo dejo bien claro. el embajador americano igual. No se como no tiene un minimo de dignidad.Esta dejando a España por los suelos.Y ya vemos, se pone a ls pies de Obama, y el tonto esperando el lunes si consigue vender una conversacion con el, y nada. Y ahora sabemos que Obama ya hablo con mas de 20 presidentes y al tonto nada, no se acuerda de el.Mas ridiculo no se puede hacer.