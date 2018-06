Tomás Gómez pide a Gallardón y Aguirre que dejen su "guerra" en Caja Madrid

Madrid, 12 nov (EFE).- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, ha pedido hoy a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón que abandonen su "guerra interna" en Caja Madrid y que no "desestabilicen" esta entidad durante la crisis económica.

Con solemnidad, Gómez ha pedido "formalmente" a ambos que "dejen sus guerras internas para la calle Génova", tras asegurar que los madrileños sienten "vergüenza ajena" y "preocupación" por el "espectáculo" que dieron en la asamblea extraordinaria de la Caja celebrada el pasado lunes.

"Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre han decidido que sobra uno de los dos. El PP está más roto que nunca y la asamblea de Caja Madrid parecía el otro día un Congreso del Partido Popular", ha afirmado Tomás Gómez.

Tras asegurar que los socialistas madrileños no "disfrutan" con esta nueva "guerra" entre los dos "sempiternos sucesores al liderazgo nacional del PP", ha insistido en que en las actuales circunstancias de crisis "hay que dotar de confianza, seguridad y estabilidad a la economía y los mercados financieros".

"Nunca hubiéramos podido pensar en una batalla de estas características en un momento tan inoportuno en la cuarta entidad financiera de España", ha señalado el secretario general.

Sobre la negociación que -según desveló el pasado lunes el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta- ha iniciado el Gobierno regional con el PSM para reformar la ley de cajas, Gómez ha dicho que no dispone de ninguna propuesta escrita al respecto.

"No tenemos ningún borrador, ni ninguna propuesta; no tenemos nada y, por tanto, es difícil intentar negociar o llegar a un consenso si no ni sabemos en qué consiste la propuesta de cambio de la ley que quiere hacer el Gobierno", ha explicado.