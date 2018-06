"España está en Afganistán porque es la base de operaciones de Al Qaeda"

Y eso, ¿cómo lo sabe ésta señora?. ¿Ha visto a Bin Laden por allí recientemente?, o se lo han contado.



¿Y qué entiende por "mundo civilizado"?.



Por ejemplo, ¿para ella era civilizado el régimen de Sadam Husein?, ¿o lo de gasear a casi 200.000 seres humanos era un prodigio de civilidad?.



PSOE, año 1980: OTAN no, bases fuera. PSOE, año 1982: OTAN de entrada no. PSOE, año 1983: OTAN sí y Bases, también. PSOE, año 1989: Secretario General y máximo responsable de la OTAN, el super socialista Sr.Solana. El Sr.Solana declara la única guerra que había hecho la OTAN en toda su larga historia y declara las hostildades a Servia, bombardeando a la población civil de Belgrado.



PSOE, año 2003: NO a la guerra, con lacito incluído y grandes manifestaciones a favor del dictador y genocida Sadam Husein. PSOE, año 2004: Para compensar la "espantá", envía tropas a Afganistan en "misión de paz".



Ahora: "Estamos en la guerra de Afganistan porque el regimen talibán había declarado la guerra al mundo civilizado".



PSOE: Historia de la mentira, de la ignominia, y del cinísmo.