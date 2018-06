El reportaje de 'The Economist' justifica las delegaciones en el extranjero

A mi me parece que la " libertad de expresión " vale para cualquier medio o pais democrático. Otra cosa es que " tengan razón sobre lo que opinan ". En el fondo del asunto,



puede tener razón Josep Lluis Carod Rovira en que parecen comentarios " rancios y propios de una cierta prensa reaccionaria ". Va, démosle la razón en esto. ¿Pero Vd.



piensa Sr. Carod que es UN EJEMPLO DE DEMÓCRATA ?. Mi opi-



nión es QUE NO LO ES, NI EN EL FONDO NI EN LAS FORMAS.



¿Cómo juzgaría Vd. a quien crea una oficina de Cataluña



en el extranjero( todavía no están resueltos las ponencias contra el Estatut ) y además COLOCA AL FRENTE A SU PROPIO HERMANO.? Esta es un cuestión de fondo.



Si alguien le invita a su casa, no es Vd.quien puede " poner las reglas " sino quien le invita. Bueno pues Vd. fue



invitado a la televisión ESPAÑOLA y se enfadó porque mencionaron su nombre en ESPAÑOL, que era el idioma de quien le invitaba y de quien le preguntaba.



Este es un problema de formas.



Si Vd. se burla de Cristo o de los cristianos ( riéndose



con la corona de espinas ) es una COBARDÍA Y DESCONSIDE-



RACIÓN. Cobardia porque eso no lo haría Vd. con ningún símbolo musulman ( ay amigo...)y desconsideración porque,



entre otras personas su PROPIO PADRE era GUARDIA CIVIL Y



CRISTIANO. Debe mirarse estas cosas...Respete, para que le respeten, si no le iran peor las cosas.