El reportaje de 'The Economist' justifica las delegaciones de Cataluña en el extranjero

Cuando algo va mal o hay algún desastre, seguro que hay alguien que no está cumpliendo con su deber.



En todo grupo, siempre hay algo o alguien que, por las circunstancias que concurren en él, debe tirar del carro y asumir el liderazgo con todas sus consecuencias.



Es de suponer que el siguiente ejemplo, sea entendido por los catalanes y por su elegido Carod que los dirige.



El FCB es una entidad deportiva con muchas secciones: baloncesto, balonmano, futbol, hockey......, y su equipo de futbol de 1ª división es al que le toca tirar del carro:



- su estadio es más grande que el de las demás secciones.



- la asistencia de público a sus eventos es muy superior a la de los demás.



- es el que más share de TV genera.



- su modalidad deportiva es la de mayor seguimiento en su zona de actuación.



La citada sección de futbol, no es la líder del club por su deseo, sino porque las circunstancias se lo demandan y, además, sin derecho exigible a prenda, reconocimiento ni agasajo.



Si un día, estas circunstancias cambiaran y se dieran en otra sección, ésta tendría que pasar a liderar el club; es así de simple.



¿Es imaginable que, la sección líder, abominara del resto y no ejerciera su liderazgo?



España es un grupo, en el que debería haber ciertos líderes, por sus circunstancias específicas y determinantes. Cataluña es uno de ellos y no el más pequeño; no ejerce; es más, trabaja y legisla para abominar al resto; ni mejora, ni deja mejorar a los demás; crispa, derrocha y envilece al grupo.



Contéstese a lo siguiente:



1)¿Cómo es posible que un dictador haya chuleado al país, durante más de 40 años, en un entorno de democracias europeas?



2)¿Quién debió plantarle cara rápidamente y hacer que hubiera una democracia, leyes, progreso, cultura .. etc., tal como en el resto de Europa occidental? ¿Las Hurdes, región famosa por su gran población, industria, puertos y aeropuertos, y autopistas? ¿El eje Soria, Cuenta, Teruel?



3)¿Durante la dictadura, qué cultura, actitud y progreso, se transmitió al resto de España desde Cataluña, dado que ésta se encontraba próxima a Francia, Costa Azul, Italia y además con puerto marítimo? Ninguna.



4)¿Se tiene conciencia de que, por lo general, en el Norte de los países se encuentra la riqueza, la población, los recursos materiales y el poder?



5)¿Saben, los catalanes, que se encuentran en el Norte de España, con lo que conlleva esto? Por el contrario, ¿saben que, a la vez, están en el Sur de Europa; que también son Sur?



En resumen, es una desgracia que tengamos tales gentes en la zona nororiental de España, que se llama Cataluña. Espero que la Historia les juzgue tan críticamente como se merecen y que el Futuro les depare el desastre suficiente para que, unos nuevos pobladores, que también llegarían a tener el mismo o superior nivel por el hecho de vivir allí, tengan una mejor mentalidad, más centrífuga y no tan centrípeta como los actuales, y ejerzan el liderazgo que les corresponda en bien de todos. Amen.