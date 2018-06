Botella toma nota con la condena a AENA por contaminación acústica

Desde luego donde no tienen problemas de ruido es en la Moncloa o en los chalets de Pozuelo y Boadilla, pero que se lo digan a los madrileños que tiene cerca alguna obra ( lo



normal en la ciudad ) y que trabajan...¡hasta de noche! o a los que tiene supermercados cerca..con camiones desde las 5 de la mañana dando " la matraca ". Lo de las motos en la ciudad ya es de echarse a temblar como pase una cerca de tí. ES INCREIBLE LA FALTA DE RESPETO QUE HAY EN LA NOCHE.



Y ahora viene esta señora a decir "habrá que tomar nota"



No hombre,lo que hay que tener es menos cara y MÁS RESPETO AL CIUDADANO y al menos " conocer" lo que el Medio y el Ambiente, no sólo un título para ocupar un cargo ¡ que ya le vale al Sr.Gallardón !...no habría en todo Madrid gente titulada y experto en este tema y ha tenido que elegir a dedo a la ex de un Partido a la que le interesa " asegu-



rar un buen puesto y un mejor sueldo ).