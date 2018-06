Chacón asegura que España está en Afganistán para combatir el terrorismo de Al-Qaeda

12/11/2008 - 18:30

La ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró hoy en el Congreso de los Diputados que las tropas españolas están en Afganistán para combatir al terrorismo internacional que declaró "la guerra al mundo civilizado" el 11-S de 2001 y que convirtió este país asiático en "base de operaciones de Al-Qaeda".

Además, tras el ataque suicida que el pasado domingo dejó dos soldados muertos y cuatro heridos, la titular de Defensa aseguró que estudiará la propuesta del PP para aumentar el gasto destinado a la renovación de blindados, aunque dejó claro que "ahora mismo" no baraja aumentar el contingente militar desplegado en Afganistán.

Aunque la afirmación de la ministra pueda parecer la descripción de una realidad, lo cierto es que un cambio sustancial en el discurso

previo del Gobierno respecto a la misión española en Afganistán. De hecho, en febrero de 2007, cuando una mina afgana acabó con la vida de la soldado Idoia Rodríguez Buján, Ejecutivo, PSOE y PP se enzarzaron en una discusión por el tipo de distintivo que debía llevar la Cruz al Mérito que se le impusiera póstumamente: si amarillo, como corresponde a los caídos en operaciones de 'mantenimiento de la paz', o rojo como corresponde a los caídos en acciones de guerra.

En julio de ese mismo año, cuando la polémica en torno al color del distintivo se había calmado, el Ministerio de Defensa, todavía en manos de José Antonio Alonso, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, llevó una propuesta al Consejo de Ministros destinada a diluir cualquier tipo de controversia futura en torno a este asunto. Desde la aprobación del informe de Defensa, cualquier militar que fallezca en acto de servicio en una de las misiones que España mantiene en el exterior "como consecuencia de acciones violentas de elementos hostiles", según se recoge en el Reglamento General de Recompensas Militares.

Sin embargo, la situación ha cambiado. El pasado lunes, cuando Chacón se encontraba en Afganistán para trasladar los féretros de los dos soldados fallecidos en el ataque suicida del domingo, se dirigió a las tropas y aseveró que España está en el país asiático porque "aquí se fraguan amenazas contra miles de ciudadanos inocentes y libres del mundo". "Estamos en Afganistán porque quienes han arrancado la vida de nuestros compañeros no sólo amenazan al pueblo afgano, amenazan la libertad y amenazan la seguridad de todos, también de nuestras familias", afirmó, en un replanteamiento de la 'misión de paz' en Afganistán. De esta forma, el Príncipe Felipe impuso las cruces con distintivo rojo a los dos soldados fallecidos el domingo durante el funeral del martes en la base de Figueirido.

Hoy, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender los Presupuestos de su Ministerio de cara a 2009, Chacón confirmó esta línea oficial respecto a Afganistán. Así, la ministra explicó que el 11-S el régimen talibán declaró "la guerra al mundo civilizado" y a todos los que no estaban dispuestos a someterse "a los dictados de su terror" y que, por ese motivo, España envió tropas a este país "convertido en base de operaciones de Al-Qaeda". Además, tras mencionar el "vil atentado" del 11-M en Madrid, Chacón dijo que España ha pagado "un alto precio" en esa "ofensiva feroz" en Afganistán.

"NO ESTÁ SOBRE LA MESA"

La ministra también se mostró partidaria de "estudiar" la enmienda propuesta por el PP a los Presupuestos para aumentar en 100 millones de euros el plan de renovación de los blindados BMR del Ejército, que el año que viene serán sustituidos por los blindados RG-31, aunque explicó que dicho plan puede ampliar su presupuesto según las necesidades. En cualquier caso, lo que dejó claro es que un aumento del contingente en el marco de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) es una cuestión que "no está ahora mismo" sobre su "mesa". No obstante, cuando fue preguntada por si descarta un aumento de tropas en Afganistán, la ministra de Defensa no respondió.

Las últimas declaraciones de Chacón sobre Afganistán parece no ser del agrado de IU y su diputado, Gaspar Llamazares, expresó durante el Pleno su "discrepancia política" con la misión española y recalcó que esa divergencia ha aumentado por la "confusión" entre la ISAF y la operación 'Libertad Duradera' que lleva a cabo Estados Unidos en el país. Es más, criticó a la ministra por asegurar que la misión española es contra el terrorismo, una postura que "jamás" había sido defendida en el Congreso y que evidencia la "confusión" del Gobierno. Así, defendió que la "lucha militar" contra el terrorismo es "empecinarse en el error" y reclamó la retirada de las tropas.

Por otro lado, según informaciones de la Cadena SER recogidas por otr/press, el Gobierno cuenta con un plan de aumento de tropas en Afganistán. Dicho plan se centraría en controlar mejor la provincia de Badghis, de responsabilidad española, donde Defensa mantiene a 210 soldados y donde los incidentes son cada vez más frecuentes. Para ello, se contempla un aumento de no menos de 200 efectivos en esta provincia de cara a dos fechas clave: la investidura de Barack Obama, que pedirá un esfuerzo a los aliados de la OTAN en Afganistán, y las elecciones afganas, en el verano de 2009.