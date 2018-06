El PP asturiano pide un "gran esfuerzo" al PSOE para apoyar la ley que agilizaría la formación de Gobierno

12/11/2008 - 18:43

El portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Joaquín Aréstegui, advirtió hoy a los diputados del PSOE que tendrán que hacer un "gran esfuerzo" si quieren que el grupo parlamentario 'popular' apoye mañana la tramitación de una reforma legislativa que permita agilizar los trámites para el cambio de Gobierno, después del pacto entre socialistas e IU-BA-Verdes.

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Aréstegui explicó que la decisión sobre el voto de su Grupo se adoptará mañana en una reunión prevista en la Junta a las 12.00 horas. No obstante, apuntó las dificultades para apoyar el trámite de lectura única. Aréstegui aseguró que por parte del PP se considera que el Gobierno de coalición PSOE-IU "no será bueno para Asturias" y criticó al Ejecutivo por no haber dado a conocer aún la composición de su nuevo organigrama. Además reprochó a los socialistas que determinados dirigentes de la FSA hayan descalificado públicamente al PP en los últimos días.

El trámite, para salir adelante, requiere de los votos 'populares', dado que se necesitar una mayoría cualificada.

El primero de los puntos del orden del día del Pleno, convocado para mañana a las 13.00 horas, es la propuesta de la Mesa de la Cámara de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de segunda modificación de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración.Al ser un proyecto que se ha acordado tramitar por el procedimiento de lectura única, el Pleno de la Cámara, por mayoría de dos tercios, podrá acordar la tramitación directa y en lectura única ante el Pleno. El segundo de los puntos, en caso de que corresponda es el Proyecto de la mencionada Ley.

Según establece el Pleno de la Cámara, en la misma sesión en la que el Pleno de la Cámara acuerde la lectura única se procederá a un debate, sometiéndose seguidamente el conjunto del texto a una sola votación. Si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado. En caso contrario, quedará rechazado.