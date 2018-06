Vicente Rambla lamenta que el Gobierno apoyase a Barcelona y no a Alicante como sede Euromediterránea

Valencia, 12 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Consell y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, ha lamentado hoy "la tradicional falta de sensibilidad del Gobierno" al "favorecer" la candidatura de Barcelona "en lugar de la de Alicante" como sede del secretariado permanente de la Unión Euromediterránea.

Rambla ha hecho estas declaraciones en el pleno de Les Corts en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Compromís Enric Morera, que ha pedido saber qué gestiones ha realizado el Consell para impulsar la candidatura de Alicante.

"A pesar de nuestros esfuerzos, la capacidad de interlocución ante la UE es del Gobierno central. Su tradicional falta de sensibilidad hacia las necesidades de esta Comunidad han motivado la decisión de favorecer a Barcelona frente a Alicante", ha asegurado Rambla.

Asimismo, ha añadido que "pese al acuerdo de esta cámara" y el "interés" del Consell, "una vez más el Gobierno de Zapatero ha hecho oídos sordos" a las pretensiones del Gobierno valenciano.

En opinión de Morera, el Consell "parece que no ha hecho nada" y "ha perdido una ocasión de defender los intereses de los valencianos".

"¿Usted cree que diciendo en esta cámara que el presidente del Gobierno es el enemigo público número uno vamos a conseguir algo? En los ocho años de Gobierno popular, ¿qué se hizo para lograr que Alicante fuese sede de la Unión Euromediterránea?", ha preguntado.

El portavoz adjunto de Compromís se ha cuestionado "cómo es posible que el grupo parlamentario popular (valenciano) tenga tan poco peso en Madrid" ya que "el PP apoyó la candidatura de Barcelona en el Congreso".

"Esto es intolerable para un grupo parlamentario como el suyo, en el que además está el entrañable Esteban González Pons. Sería necesario que su Gobierno cambiase el chip y se dejase de descalificaciones. Felicitamos a Barcelona, pero los valencianos necesitan una explicación", ha agregado Enric Morera.

En su turno de réplica, el conseller Rambla ha explicado que fue decisión del Gobierno de España seleccionar la candidatura de Barcelona como la única española para luchar, junto a Malta y Túnez, por la sede del secretariado permanente de la Unión Euromediterránea.

"El grupo parlamentario popular apoyó en el Congreso la posición española. No se preguntó cuál era su posición, y lo mismo pasó en el ámbito de la UE. Nosotros apoyaríamos cualquier ciudad española, pero Alicante no tuvo opciones, nuestra petición no fue escuchada", ha lamentado Rambla.