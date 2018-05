Gabilondo pide que se aclare el máster de Casado y no se ataque a la universidad

Madrid, 15 may (EFE).- El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aclare cómo cursó su máster y ha exigido que este caso y el del máster de Cristina Cifuentes no se utilicen contra la universidad pública.

En declaraciones a los medios tras asistir a la entrega de las Medallas de Oro de la ciudad de Madrid, Gabilondo se ha referido a la investigación específica que ha abierto la jueza que instruye el caso del máster de Cristina Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, para aclarar cómo obtuvo su titulación Pablo Casado, quien se matriculó en un curso distinto a la expresidenta.

Gabilondo ha dicho respetar que la jueza pida información para aclarar el máster, "porque así es como se fortalece la universidad, no ocultando cosas que parece que no se han hecho bien", y ha pedido que se trabaje con seriedad y que desde otros ámbitos distintos al judicial no se utilicen estos casos para atacar a la universidad pública.

El portavoz socialista ha celebrado que el día que se conoció que Casado había cursado el mismo máster que Cifuentes el propio dirigente popular saliera a dar explicaciones y a presentar toda la documentación.

"Está bien que él salga inmediatamente a clarar, porque otros demoran las explicaciones y empiezan a echar la culpa a los periodistas o a errores administrativos", ha dicho, en alusión a Cifuentes.

No obstante, ha apuntado que las explicaciones de Casado (que justificó que le convalidaron la mayor parte de las asignaturas del máster) "no se compadecen con la información que tenemos de cómo funciona la universidad", porque las convalidaciones siguen unos procesos, hay un límite de créditos que se pueden convalidar, o no se permiten convalidaciones de asignaturas de Grado a Máster. "Hay cosas que hay que aclarar, y espero que pueda", ha dicho.

Respecto a los sondeos publicados ayer por varios medios, que reflejan un importante ascenso de Cs que incluso podría lograr la Alcaldía de la capital, Gabilondo ha dicho que es algo que hay que mirar "siempre con mucho cuidado y seriedad", pero sin darle demasiada importancia porque es "un error identificar la democracia sin más con la demoscopia".

Además, ha recordado que aún no se sabe quiénes van a ser los candidatos de los partidos a las elecciones, de manera que las encuestas como mucho demuestran una "intención", y en el año que resta para los comicios "pueden pasar muchas cosas".

"No es hoy cuando son las elecciones", ha insistido, antes de recordar que todos los partidos deberán hacerse a la idea de que nadie tendrá mayoría absoluta y que se tendrán que acostumbrar a buscar acuerdos para gobernar.