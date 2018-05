Rivera pide a Rajoy "soluciones" en lugar de "salir corriendo" de Cataluña

Madrid, 15 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado hoy que salir corriendo de Cataluña y dejar "desamparados" a los catalanes no separatistas no es la solución y ha anunciado que en su próxima reunión pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "soluciones" y que "rectifique".

Albert Rivera se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en la pradera de San Isidro, donde se celebra el día del patrón de la capital, al ser preguntado por la situación en Cataluña tras la reunión mantenida hoy entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Rajoy aspira a que el jueves -día en que se reúne con el líder de Cs, Albert Rivera- se logre un pacto "de tres" que muestre la unidad de los constitucionalistas.

Sin embargo, Albert Rivera ha dicho que el jueves irá a la Moncloa "a proponer soluciones" y no solo a "pedir cosas obvias", además de criticar el "no acuerdo" de hoy.

"Le vamos a pedir a Rajoy que rectifique y controle las cuentas públicas", ha dicho Rivera, que también ha afeado al Gobierno que "gracias" a él ha podido votar el expresident que, además, sigue cobrando.

"Con un presidente racista que ya dice que va a instalar la república catalana y que va a restituir a un imputado por rebelión al frente los Mossos no nos queda otra que aplicar la Constitución", ha dicho Albert Rivera en referencia al presidente catalán, Quim Torra.

"No nos queda otra que aplicar la Constitución. Lo que tenemos que decidir es cómo, cuándo, de qué manera y sobre qué competencias", ha reflexionado el líder de la formación naranja, que cree que los españoles "se merecen más" que lo pactado por Rajoy con el PSOE en la reunión de hoy.

"Con esa legitimidad de haber ganado elecciones vamos a ir a proponer soluciones y a que rectifique", ha dicho Rivera, cuyo partido, ha recordado, siempre ha colaborado con el Gobierno del PP.

"Los catalanes están hoy con un presidente racista, que va contra la mitad de Cataluña, que nos llama a los catalanes que queremos seguir siendo españoles bestias con taras genéticas. Es insoportable, yo creo que ningún gobierno europeo puede permitir algo así", ha dicho Rivera.

"Si alguien se piensa que esto se soluciona con la nación de naciones está equivocado", ha dicho Rivera en referencia al PSOE, una "ocurrencia" ya que, ha apostado, la solución está en la aplicación de la Constitución y en cómo se controla la aplicación del artículo 155 puesto que "en algunas cosas no se ha hecho bien".

Además, el presidente de Ciudadanos ha dicho que este domingo se lanzará una "plataforma civil" para unir a los españoles que "hable más de España y de los españoles" y menos de los partidos.