Rajoy: Aprobar presupuestos demuestra que hay nivel en la política española

Madrid, 23 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado hoy que el hecho de que haya sido posible aprobar en el Congreso el proyecto de ley de presupuestos para 2018 demuestra que "hay nivel" en la política española.

Rajoy ha hecho esta consideración en una comparecencia ante los periodistas en el Congreso después de que el pleno de la Cámara aprobase el proyecto de ley presupuestario para enviarlo al Senado.

El jefe del Ejecutivo ha admitido que no ha sido fácil lograr el acuerdo de siete fuerzas políticas para aprobar los presupuestos y les ha dado las gracias por haber antepuesto los intereses generales de los españoles a los de cada una de ellas.

Ha citado uno a uno a los siete partidos -PP, Cs, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro- para subrayar que todos ellos "han hecho un gran esfuerzo" y se han puesto "en el lugar del otro" para sacar adelante las cuentas, además de que han apostado "por construir y no destruir", algo que es "muy reconfortante e inteligente.

"No ha sido fácil, ha sido difícil pero creo que han hecho lo que tenían que hacer", ha dicho Rajoy de estos partidos, que "pueden sentirse legítimamente orgullosos".

Y ha concluido que el acuerdo de los presupuestos es también una muestra de la "buena salid democrática" del país y de la "capacidad de acordar por encima de las diferencias políticas normales y lógicas".

Mariano Rajoy ha insistido por otro lado en que la aprobación de los presupuestos es una buena noticia "dentro y fuera" del país, porque es buena para los inversores extranjeros y los mercados y para la mejora de la calificación de España por parte de las agencias de 'rating', lo que permite financiarse "a precios mucho más baratos".

Además ha señalado que la aprobación de las cuentas es muy buena "para la consideración" de España en el "gran proyecto político que es la UE".EFE

Por otro lado, Rajoy ha rechazado la idea de que éstos puedan ser los últimos presupuestos de la legislatura al ser preguntado por la relación con Ciudadanos y por el hecho de que, aparentemente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el líder de Cs, Albert Rivera, no se hayan saludado hoy en el hemiciclo.

"Espero que no (sean los últimos presupuestos)" y "vamos a trabajar para que no sea así", ha dicho Rajoy, quien ha asegurado no creerse que Montoro y Rivera no se hayan saludado.

Y si ha ocurrido así, ha dicho, "no tiene nada que ver con la voluntad de unos y otros" por sacar adelante las cuentas.

Ha pedido en cualquier caso que hoy prevalezca lo importante, que es que los presupuestos han sido aprobados en el Congreso, y no "lo anecdótico".