Urkullu dice que entre el programa electoral y "Think gaur" no hay contraindicaciones

Bilbao, 19 ene (EFE).- El presidente del PNV, Iñigo Ukullu, ha asegurado hoy que las conclusiones del proceso interno de su partido "Think Gaur Euskadi 2020" serán "complementarias" al programa electoral de esta formación ante los próximos comicios autonómicos, ya que entre ambos documentos no hay "ninguna contraindicación".

Urkullu ha presidido la reunión semanal del EBB, que hoy se ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en cuyo escenario el domingo se presentarán las conclusiones del proceso de reflexión "Think Gaur Euskadi 2020" del PNV, como herramienta "complementaria" al programa electoral para el 1 de marzo.

Según ha explicado, el enclave escogido para dicho acto simboliza lo que el PNV quiere para Euskadi, ya que el Euskalduna fue un astillero cerrado durante la reconversión industrial y que, después de su actualización, "hoy es el mejor Palacio de Congresos del mundo".

Así, representa "un país que se actualiza y progresa con los tiempos", de la misma manera que Think Gaur "representa los procesos de cambio del PNV" y con él "vamos a consolidar a Euskadi en el top de los países occidentales", ha señalado.

Las conclusiones del Think Gaur "no serán el programa" del partido ante la próxima cita electoral porque "no sustituyen ni los principios ideológicos, ni el ideario del PNV, ni la estrategia política de cara a cuatro años y que fue aprobada en su ponencia política", pero de ellas "se pueden extraer" algunas cuestiones que puedan ser plasmadas en el programa, ha opinado.

El acto del domingo tendrá como lema "Saber hacer" para plasmar la capacidad que evidencia a lo largo de su historia el PNV para gestionar la reconversión industrial, para poner en marcha iniciativas encaminadas a alcanzar la paz y para gobernar con ejecutivos "monocolores de coalición en minoría o en mayoría", según Urkullu.

El presidente del PNV ha asegurado que su partido "ha sabido hacer la labor de partido central" y que además "ha sabido aglutinar a la mayor parte de la sociedad".