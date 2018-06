Mayor Oreja cree que el Gobierno volverá a negociar con ETA como parte de la "resolución del conflicto"

19/01/2009 - 14:44

El candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, aseguró hoy que si el Gobierno negoció con la banda terrorista ETA en el proceso de "resolución del conflicto", lo "volverá a hacer" por segunda vez. Además, cree que ETA quiere deshacerse del PNV para buscar "el modelo de izquierdas" en el País Vasco.

Admite que tuvo dudas a la hora de aceptar el cargo debido a la preocupación de si podía "ser útil o no" para EspañaMADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Cuando el PSOE inaugura un proceso de resolución de conflictos la historia nos dice que si hay una primera parte habrá una segunda porque la primera clausula cuando se inaugura una resolución de conflicto es en el concepto de blindaje. Por eso, no quieren insolemnizar la ruptura", indicó Mayor Oreja en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.

En su opinión, la banda terrorista ETA quiere favorecer el "modelo de izquierdas" para el País Vasco ya que están intentando "desalojar al PNV" del poder. Dicho esto, se preguntó cuál será el papel que hará ETA "para mantener y sostener al PSOE" y qué modelo tendrá el País Vasco en el futuro.

Al ser preguntado por la posibilidad de que su personalidad interfiera en los resultados del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, Mayor Oreja dijo que "es una estupidez" la figura del "político blanco y político duro". A su juicio, se trata de ser "eficaz y dar soluciones" y de saber qué va a decir el Ejecutivo respecto a ETA. "Este es mi discurso, no sé si es duro pero es la verdad", puntualizó.

DUDAS DE ACEPTAR EL CARGO DE CANDIDATO A LAS EUROPEAS

Sobre las elecciones europeas, Mayor Oreja admitió que tuvo dudas a la hora de aceptar el cargo debido a la preocupación "de si podría ser útil o no" a España. Sin embargo, afirmó que en política es "mejor estar que no estar". "Si todos estuviéramos preocupados ante la situación que se nos presenta sería un desastre", subrayó.

En este sentido, lamentó que España esté viviendo la situación "más complicada desde que arrancó la Transición" y advirtió que se ha acentuado más en España que en otros países de la Unión Europea. Por ello, se mostró muy preocupado porque la crisis ha llegado en el peor momento y, en su opinión, la gente "ha dejado de creer en muchas cosas".

En su campaña electoral asegurá que trabajará conjuntamente con "Génova", pero advirtió que no habrá director de campaña "que vaya a cambiar sus preocupaciones". "En mi vida nadie ha determinado que tengo que decir o no", remachó.

Respecto a las especulaciones que apuntan a que el PP le eligió para restar votos a la portavoz y diputada de UPyD, Rosa Díez, el eurodiputado dijo que no la considera "un adversario" y recordó que habían coincidido en momentos "muy difíciles". Asimismo, como candidato a las elecciones europeas afirmó que "sólo piensa" en los votantes del PP.

En relación a si los comicios europeos se suelen utilizar como barómetro para saber cómo serán las próximas elecciones generales, el ex ministro de Interior recordó que quien "se la juega aquí no es el PP sino España". A su juicio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha llevado una España irreconocible que ha terminado en una chapuza". Por tanto, indicó que la crisis tiene que tener una respuesta europea.

AZNAR Y SAN GIL, "ACTIVOS DE FUTURO"

El dirigente 'popular' habló del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de la ex presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, y aseguró que son un "activo de futuro" en el partido. Sobre San Gil piensa que hay que respetar su decisión de "paréntesis" en la política porque "es una mujer excepcional". También, indicó en que Aznar ha sido "el mejor presidente del Gobierno de España".Preguntado sobre si Rajoy es el mejor líder que puede tener el partido, Mayor Oreja dijo que "es el que tiene" ya que "ha surgido del Congreso de Valencia". También, explicó que en un partido "no siempre hay que pensar las mismas cosas" que su portavoz.

Finalmente, sobre las fotografías publicadas de la portavoz parlamentaria 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, Mayor Oreja consideró que cada uno tiene que tomar su "propia y personal" decisión. "Cada uno se presenta ante la opinión pública y en su concepto son los españoles los que juzgan y valoran", concluyó.