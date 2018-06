ETA.- La Policía gala quiere acabar en 2009 con los grupos de 'kale borroka' que actúan en el País vasco francés

19/01/2009 - 15:36

La Policía francesa espera que el año 2009 permita poner fin a la actividad de los grupos independentistas Irrintzi y 'El País vasco no se vende', que periódicamente cometen atentados contra intereses turísticos e inmobiliarios del País vasco francés.

PARIS, 19 (EUROPA PRESS)

La Policía francesa espera que el año 2009 permita poner fin a la actividad de los grupos independentistas Irrintzi y 'El País vasco no se vende', que periódicamente cometen atentados contra intereses turísticos e inmobiliarios del País vasco francés.

Los últimos actos se produjeron las pasadas Navidades, cuando la Policía francesa desactivó un artefacto explosivo en Capbreton (suroeste del país) compuesto por una botella de agua que contenía líquido inflamable y un dispositivo de encendido.

También en Anglet, igualmente en el País Vasco francés, una agencia inmobiliaria fue blanco de una explosión que no provocó ningún herido, pero sí importantes destrozos. En el lugar del incidente, una pintada en euskera rezaba: 'El País Vasco no está en venta'.

"Se trata de personas que no están ligadas directamente a ETA en la medida en que sus acciones son menos peligrosas y menos espectaculares. No obstante, nos preocupa. Si no hemos avanzado mucho en 2008 espero que 2009 permita poner fin a la actividad de estos dos grupos", declaró a la prensa el director de la policía gala, Fréderic Péchenard.