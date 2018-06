Jueces.- Un magistrado y diputado del PSOE ve "inaceptable" la huelga y lo compara con un paro de ministros o diputados

19/01/2009 - 17:50

El diputado del PSOE por Córdoba y magistrado en excedencia Juan Luis Rascón considera "inaceptable" que las asociaciones de jueces cumplan su pretensión de ir a la huelga y lo comparó con un hipotético paro de ministros o parlamentarios.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Rascón, que comparte con José Antonio Alonso la doble condición de juez y parlamentario socialista, admitió a Europa Press que los ánimos en la judicatura está "muy caldeados" debido a "las penosas" condiciones en las que ejercer su trabajo, si bien subrayó que éstas no son mejores para los diputados.

"Ahora que llevo casi cinco años de diputado, me indigno con algunas de las condiciones de trabajo que soportamos los representantes populares: carencia de infraestructura alguna en las circunscripciones, imposibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral y un sueldo que no admite comparación en la Europa parlamentaria --enumeró--, pero no nos ponemos en huelga".

DEJACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE ESTADO

Entre otras cosas, argumentó, porque cualquier reivindicación de un poder del Estado, como el Judicial o ahora en su caso el Legislativo, hay que hacerlo "donde procede", y no advertir con la convocatoria de una huelga que es "inaceptable", en tanto en cuanto rompe con "las reglas del juego democrático".

"Tanto el Poder Judicial como el Parlamento necesitan mejorar ostensiblemente su funcionamiento para ser verdaderamente útiles a los ciudadanos. Ahora, en ningún caso se me ocurriría hacer dejación de mi responsabilidad de Estado para pelear esas necesarias reformas estructurales", resumió.

En cualquier caso, Rascón se mostró optimista sobre el posible desbloqueo de la situación tras la reunión que el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales tienen previsto mantener el próximo lunes. "Espero que al final se imponga el sentido común", apuntó.

EL GOBIERNO ESTÁ MOVIENDO FICHA

Y es que, según señaló, "hace tiempo" que el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo "está moviendo ficha" para mejorar las condiciones laborales de la Administración de Justicia. A ello añadió el gesto que han realizado los socialistas al solicitar la presencia de las asociaciones judiciales en el Congreso.

Preguntado sobre la posibilidad de que el PP pueda llegar a romper el Pacto de Estado por la Justicia si no se atienden las demandas de los profesionales del ramo, el diputado cordobés ve "un sinsentido" esa amenaza, que tachó de "oportunista", porque la formación de Mariano Rajoy sabe que "las cosas van para delante". Por ello, le recomendó que, en vez de criticar, "arrimen el hombro".