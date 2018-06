Un diputado y magistrado del PSOE ve "inaceptable" la huelga de los jueces

El diputado del PSOE por Córdoba y magistrado en excedencia Juan Luis Rascón considera "inaceptable" que las asociaciones de jueces cumplan su pretensión de ir a la huelga y lo comparó con un hipotético paro de ministros o parlamentarios.

Rascón, que comparte con José Antonio Alonso la doble condición de juez y parlamentario socialista, admitió que los ánimos en la judicatura está "muy caldeados" debido a "las penosas" condiciones en las que ejercer su trabajo, si bien subrayó que éstas no son mejores para los diputados.

"Ahora que llevo casi cinco años de diputado, me indigno con algunas de las condiciones de trabajo que soportamos los representantes populares: carencia de infraestructura alguna en las circunscripciones, imposibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral y un sueldo que no admite comparación en la Europa parlamentaria --enumeró--, pero no nos ponemos en huelga".