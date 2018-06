García Escudero (PP) vaticina una subida de impuestos por la gestión "al día" que realizan Zapatero y Solbes

19/01/2009 - 18:18

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Pío García Escudero, vaticinó hoy que el Gobierno central realizará una subida de impuestos a causa de la gestión "al día" de la economía que realizan el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

De visita en Zaragoza, García Escudero aludió a la entrevista con Solbes publicada por el diario El País ayer, domingo 18 de enero, en la que el vicepresidente afirmaba que el Gobierno central ha gastado ya todos los recursos disponibles para afrontar la crisis, lo que el portavoz entendió como un intento de Solbes de "preparar al conjunto de los españoles para abocarnos a una subida de impuestos incuestionable" y que responde, insistió, a la "improvisación" y la actitud de Zapatero de "ir solucionando los problemas de una manera oportunista".

Pío García Escudero añadió que "la solución de hoy puede ocasionar más problemas mañana o pasado mañana" y lamentó que España tiene una deuda pública muy elevada y "la deuda siempre hay que pagarla, como para endeudarnos más".

El dirigente del PP atribuyó el incremento de la deuda, en parte, a la decisión de Rodríguez Zapatero de ofrecer "un fondo nuevo" a medida que pasaba la "cabalgata de presidentes" de Comunidad Autónoma por el Palacio de La Moncloa, sede de la Presidencia del Ejecutivo central y donde Zapatero tuvo, en torno a las pasadas Navidades, sucesivas reuniones con los presidentes para intentar cerrar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

En el asunto de la financiación autonómica "no está claro nada", avisó García Escudero, quien afirmó que el PP no conoce "ninguna cifra" sino "sólo" la intención de elaborar un nuevo modelo, "fruto del compromiso con el tripartito" catalán (PSC-ERC-ICV), que a su vez deriva del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Al respecto, García Escudero indicó que Zapatero tenía unos plazos marcados, pero hasta diciembre no hizo "nada", de ahí la "cabalgata de presidentes".

El portavoz del PP en el Senado aprovechó para defender el modelo de financiación autonómica aprobado en 2001, durante el segundo mandato del popular José María Aznar al frente del Gobierno central, un modelo "que nació con la pretensión de ser estable en el tiempo y que tenía sus propios instrumentos de actualización".

FORO DE MILITANTES DEL PP

García Escudero realizó estas declaraciones en la capital aragonesa, en una rueda de prensa convocada con motivo de la celebración, durante el próximo fin de semana, en Madrid, del Foro de Militantes del Partido Popular. Precisamente, el diputado al Congreso por Zaragoza Ramón Moreno es secretario de la Ponencia 'Somos', que preside García Escudero y que se presentará en el Foro del próximo fin de semana.

La idea de la ponencia es presentar las claves de la sociedad española, fundamentalmente las relativas a la educación y la lengua castellana. García Escudero señaló que, para preparar la ponencia, el equipo redactor ha mantenido reuniones sectoriales en las ciudades de Segovia y Vigo, así como en Barcelona.

Así, la ponencia estudia "todos los problemas" que, a su juicio, ofrece el Decreto de la Xunta de Galicia mediante el cual se dispone la obligatoriedad de la enseñanza en gallego. También se aborda el fenómeno del bilingüismo y de la convivencia del castellano con las restantes lenguas españolas, como son --mencionó-- el euskera o el catalán.

Sobre el bilingüismo, García Escudero defendió la Constitución y apostó por la "convivencia armónica entre aquél que quiere estudiar en castellano y aquel que opte por otra lengua", tras lo que lamentó que haya comunidades donde se esté "pervirtiendo" el mandato de la Constitución.

Pío García Escudero manifestó la "confianza" del PP en una sociedad española "ágil, dinámica, emprendedora, potente, capaz de salir adelante igual que lo ha hecho en otras ocasiones" y añadió que es necesario evitar el intervencionismo y distinguir entre el papel de la sociedad y el de las Administraciones públicas.

En cuanto al sistema educativo, en general, el senador defendió la libertad de elección de centro, la calidad de la enseñanza y la recuperación de principios educativos como los del mérito y el esfuerzo, así como la recuperación del papel de los docentes y el papel "fundamental" que deben desarrollar los padres. También abogó por potenciar la Formación Profesional (FP) y conseguir igualar la calidad de los centros educativos concertados y públicos.