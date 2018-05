Garrido: Que una juez pida una aclaración no impediría a nadie ser candidato

Madrid, 15 may (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Ángel Garrido, ha señalado hoy que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, no es el candidato del PP ni al Ayuntamiento ni a la Comunidad de Madrid y que el hecho de una juez pida una aclaración "no impediría a nadie ser candidato a nada".

Tras participar en la entrega de las Medallas de Oro de la ciudad de Madrid, Garrido ha respondido así al ser preguntado si la investigación del máster del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, le impediría ser el candidato del PP al Consistorio o a la Comunidad de Madrid.

"Que yo sepa no está nominado ni a la Alcaldía ni a la Comunidad y, desde luego, que una juez quiera una aclaración no impediría a nadie ser candidato a nada", ha subrayado el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.

La jueza que instruye el caso del máster de Cristina Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una investigación específica para aclarar cómo obtuvo el mismo máster el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien se matriculó en un curso distinto a la expresidenta.

Si la jueza ha decidido abrir una pieza sobre ese asunto, Garrido ha expresado el "máximo respeto" a lo que decida la justicia y a lo que averigüe.

Al ser preguntado si ha podido haber irregularidades, ha resaltado "eso lo tiene que decidir la jueza" y si el asunto está judicializado, "dejemos que sean ellos los que averigüen si ha habido algo o no habido nada".

En todo caso, ha recordado que Casado "ya dio explicaciones sobre el asunto, pero si la jueza requiere alguna aclaración más por supuesto tendrá que acudir y ofrecer explicaciones".