Navalni condenado a 45 días de cárcel por una protesta ante la investidura de Putin

Moscú, 15 may (EFE).- El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fue condenado hoy a 45 días de cárcel por organizar el 5 de mayo una protesta contra la investidura del presidente del país, Vladímir Putin, y por desacato a la policía.

Primero, el tribunal consideró a Navalni culpable de infringir la ley al convocar la protesta en Moscú, pese a no contar con autorización del Ayuntamiento.

Como ocurriera ya en otras ocasiones en el último año y medio, Navalni ignoró las alternativas que le plantearon las autoridades moscovitas y convocó a sus partidarios en la histórica plaza Pushkin.

Después, el tribunal trató el segundo caso abierto contra el opositor por negarse a obedecer a las fuerzas del orden y resistirse violentamente cuando intentaron llevarle detenido el 5 de mayo.

"Todos vieron perfectamente que no me resistí, que simplemente unos individuos que nadie sabía quiénes eran me maniataron y me llevaron hasta el furgón policial", respondió Navalni.

Sus abogados denunciaron que el caso tiene "un claro contenido político" y que el objetivo es impedir que Navalni pueda actuar después de la investidura y la formación del nuevo Gobierno ruso.

Aunque el nombre oficial de la protesta opositora era otro, finalmente el lema de la concentración fue "¡No es nuestro zar!", en clara alusión a Putin, que sería investido dos días después para un nuevo mandato de seis años en el Kremlin.

Más de mil personas fueron detenidas en las protestas del 5 de mayo en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de la parte europea del país y Siberia.

Al igual que su líder, varios de los activistas que tomaron parte en las protestas han sido condenados a varios días de arresto administrativo.

Navalni, quien fue privado de participar en las elecciones presidenciales de marzo pasado por tener antecedentes penales, ya había sido detenido este año a finales de enero en una manifestación a favor del boicot electoral y también en febrero pasado.