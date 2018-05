Podemos insta a PNV y al PSE-EE a "negociar de verdad" un nuevo Estatuto y dejar al lado "maximalismos"

16/05/2018 - 11:31

El portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha emplazado al PNV y al PSE-EE a "negociar de verdad" un nuevo Estatuto para Euskadi y a "dejar a un lado maximalismos" y otras cuestiones que solo profundizan en las diferencias.

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

Martínez ha realizado estas declaraciones después de haberse reunido el pasado lunes con los socialistas para incluirle en un acuerdo con PNV y EH Bildu sobre el preámbulo del futuro texto estatutario, tras haber mantenido la pasada semana conversaciones también con estas dos formaciones.

En declaraciones realizadas en ETB1, recogidas por Europa Press, el portavoz de la coalición progresista ha emplazado al PSE-EE "a que no utilice la legalidad como excusa para permanecer en el 'no'". Además, ha enviado también al PNV "un mensaje, y es que, si no quiere a algunos compañeros de viaje en este camino, seguramente se va a quedar solo o esto no va a llegar a ninguna parte".

"Necesitamos abandonar los maximalismos, negociar de verdad y dejar de lado ciertas cosas", ha asegurado, antes de que comience la reunión de la ponencia de autogobierno en la que se hablaría del Título Premilimar del nuevo Estatuto tras no haberse logrado pactar el preámbulo.