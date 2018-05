Erkoreka cree que "si hay un acuerdo real y sintonía" entre PNV y PP, habrá consenso en sacar PGE en todos los trámites

16/05/2018 - 12:22

Insta a dar "un voto de confianza" a Torra y rechaza "la amenaza" de un 155 "permanente" hasta que gobierne alguien de acuerdo con Madrid

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, cree que, "si hay un acuerdo real y sintonía" entre PNV y PP, habrá consenso en sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "en todos los trámites". Además, ha rechazado "la amenaza" de que, tras levantarse el 155 en Cataluña con la formación del nuevo Govern, presidido por Quim Torra, se aplique este artículo de forma "permanente" hasta que gobierne en Cataluña "alguien que esté de acuerdo con lo que piensan en Madrid".

Este miércoles la Comisión de Presupuestos del Congreso inicia el debate y votación de las más de 6.500 enmiendas registradas por los grupos al proyecto de Ley de Presupuestos, que llega a esta fase de la tramitación intacto tras no haberse incluido ninguna modificación durante su fase de ponencia. Entre las enmiendas remitidas a Moncloa se encuentra la subida generalizada de pensiones del PNV pactada con el PP.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que no puede decir lo que va a pasar finalmente con las cuentas estatales porque él habla en nombre del Gobierno Vasco y no del PNV.

No obstante, ha apuntado que supone que, "si hay un acuerdo real y sintonía en los extremos que han sido objeto de acuerdo, existirá también acuerdo a la hora de sacar los Presupuestos en todos los trámites".

"Sé que el trámite de hoy es importante, sobre todo para que se visualicen los acuerdos previamente alcanzados. Lo que hoy no se eleve definitivamente al texto, es muy difícil que se eleve más tarde. Y si los acuerdos ciertamente se han alcanzado con carácter previo, lo normal suele ser que ahora todos estos acuerdos se traduzcan en texto incorporado ya al dictamen de la Ley", ha añadido.

TORRA

En cuanto a la situación de Cataluña, Josu Erkoreka ha recordado que él felicitó ayer al nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña en nombre del Gobierno Vasco, pero el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya remitió un mensaje en este sentido nada más conocer su investidura.

Además, le han expresado el deseo del Ejecutivo Vasco de que se pueda iniciar una nueva etapa en la política catalana, en la que se recupere "la vía del diálogo y del acuerdo en el ámbito político e institucional". También le han emplazado a "retomar" la colaboración sectorial que existió entre de Cataluña y Euskadi antes de la aplicación del 155 de la Constitución.

Tras señalar que no quiere ser "agorero", considera que "hay que dar un margen de confianza" a Torra "como siempre a un nuevo mandatario que empieza una nueva etapa". "Vamos a esperar, no vamos a condicionar o prejuzgar lo que vaya a poder hacer en función ni tan siquiera de lo que haya podido hacer en el pasado. A las personas se les mide también por lo que dan de sí en la situación correspondiente y Quim Torra no ha tenido nunca esta responsabilidad hasta la fecha. Por tanto, vamos a darle un voto de confianza", ha apuntado.

Asimismo, ha manifestado que habrá que ver "qué interlocución establece" con el Gobierno central porque parece que "un primer encuentro es posible que tenga lugar" porque Mariano Rajoy dijo "que estaba dispuesto a reunirse con él". "Vamos a ver qué puede salir de esta nueva etapa", ha dicho.

Sobre los emplazamientos de Rajoy a cumplir la Ley, Erkoreka ha indicado que "la legalidad se puede modificar, la democracia y las mayorías están para eso, los acuerdos entre formaciones políticas, entre otras cosas, suelen tener por objeto modificar también aquellos aspectos de la legalidad que el paso del tiempo aconseja modificar o que las nuevas mayorías aconsejan revisar y, por lo tanto, hay que mirar con optimismo esta primera fase". "En un primer momento, es positivo que se puedan encontrar y que haya una disposición constructiva por ambas partes", ha subrayado.

En cuanto a las calificaciones a Quim Torra de "supremacista" o "xenófobo", ha recordado que él ha pedido disculpas "por todo lo que haya podido hacer en el pasado" y ésa debe ser "la referencia básica como punto de partida para empezar a evaluar su labor como responsable político".

A su juicio, lo que haya escrito en tuits y en otros foros con anterioridad, "puede tener su importancia para dibujar su pensamiento y trayectoria", pero "no tiene por qué condicionar para anticipar lo que puede ser su labor de Gobierno".

"A mí muchos de ellos no me han gustado, no comparto algunos de ellos. Creo que él, a la altura de lo que está, tampoco está muy satisfecho y el hecho de que se haya arrepentido es muestra elocuente", ha añadido, para señalar que la estabilidad del Govern en Cataluña no solo depende de él.

En este sentido, espera que "esto funcione", aprendiendo "de lo que ha sucedido en los últimos años", de forma que "todo el mundo haya descubierto qué es lo que conviene hacer para no crispar aún más la situación política".

"No tenemos que olvidarnos los que tenemos responsabilidades de Gobierno que, además de los principios, que son fundamentales a la hora de gobernar, las consecuencias de nuestros actos también tenemos que tomarlas en consideración. Y una ética de los principios se pueden quedar en una cosa muy vacía si las consecuencias son fatales para la convivencia y para la estabilidad social", ha subrayado.

EL 155

El portavoz del Ejecutivo Vasco ha rechazado "la amenaza" de que se pueda aplicar en Cataluña un 155 "permanente" hasta que gobierne alguien "de acuerdo con lo que piensan en Madrid" porque "da mucho que pensar desde el punto de vista democrático". Además, cree que "es un poco preocupante" que los primeros pasos de andadura de un Govern "tengan que desarrollarse bajo la sombra de una amenaza palpable y evidente desde el principio".

Joseba Erkoreka ha insistido su oposición a la aplicación del 155 y pha emplazado a "dar tiempo al tiempo" para ver "cómo da de sí, por lo menos en las primeras semanas, la actuación del nuevo Ejecutivo catalán".

Tras señalar que no quiere "ponerse en la peor de las hipótesis" y, por tanto, "ahora que se levanta el 155", no va a dar "por supuesto que en una semana se va a volver a restablecer", ha asegurado que le ha llamado la atención que, después del encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, se dijera que, "si la Generalitat recae en los indicios anteriores, aplicarán un 155 sin límite temporal".

Asimismo, ha afirmado que no se puede considerar que el 155 "se pueda aplicar sistemáticamente en una comunidad autónoma mientras no se cambien las mayorías".

En este sentido, considera que el escenario al que puede llevar "una amenaza de este tipo, a algo así como a inhabilitar a la ciudadanía de Cataluña para ejercer la democracia, porque se considera que está inhabilitada porque no votan con arreglo a lo que quieren que voten los que gobiernan en Madrid".

"Y, por lo tanto, el 155 será permanente hasta que gane las elecciones alguien que esté de acuerdo o que gobierne de acuerdo con lo que piensan en Madrid. Esto dicho en estos términos, da qué pensar desde el punto de vista estrictamente democrático. Pero vamos a ver en qué se plasma todo", ha añadido.

Josu Erkoreka cree que no es un "dato reseñable" que se fiscalicen las cuentas en Cataluña porque "era obligada porque está en el FLA", y se produce en otras comunidades autónomas, "salvo" que se defienda que en el catalán "se tiene que aplicar un control excepcional, que vaya más del establecido con el resto" de autonomías.

Tras señalar que al lehendakari no le corresponde mediar entre el Gobierno central y el catalán, ha señalado que, "si alguien recabara su apoyo y él considerara que podría desbloquear alguna situación o a alcanzar un arreglo que, de otra manera, es imposible", no tiene ninguna duda de que se implicaría.