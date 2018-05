Podemos pide reprobar al consejero de Educación por el máster de Cifuentes

Madrid, 16 may (EFE).- El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado hoy una proposición no de ley en la que pide reprobar al consejero de Educación, Rafael van Grieken, por haber "utilizado recursos de la Consejería" para "defender" a la ya expresidenta regional Cristina Cifuentes en el caso del máster.

El diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño ha acusado al consejero de haberse "puesto del lado de Cifuentes en lugar de defender los intereses de la educación pública madrileña en su conjunto".

"Ha utilizado los recursos de la Consejería para intentar tapar el escándalo del caso máster", ha declarado a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

El parlamentario se ha referido a una información publicada en el Diario.es según la cual María Teresa Feito, una asesora del Gobierno regional, amenazó a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado cuando se publicaron las irregularidades del máster de Cifuentes.

"O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar", llegó a decir, según contó Rosado a la magistrada que investiga el caso.

Rubiño ha comentado que Feito es una persona de "la máxima confianza" del consejero y cree que no pudo hacer esto "sin el conocimiento y sin la orden expresa" del mismo.

Además, en su escrito Podemos señala que la URJC envió "el acta manipulada del tribunal del trabajo de fin de máster" de Cifuentes por correo electrónico a la secretaria personal del consejero, Virginia Fernández Maside.

Para Podemos, todo esto demuestra que el consejero y su equipo "jugaron un papel activo y completamente impropio de sus responsabilidades, para presionar, manipular, amedrentar y cuantas acciones fueron necesarias para tratar de tapar desesperadamente las irregularidades cometidas en torno al máster" de Cifuentes.

La formación morada también ha alertado en la proposición no de ley del "incumplimiento" del consejero de sus "compromisos en materia educativa", por lo que ha exigido su "dimisión o cese inmediato".

"Madrid no puede soportar más un consejero que no tiene ningún tipo de interés en la educación, que no trabaja para la educación madrileña y que está poniendo en grave situación la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación de los niños madrileños", ha declarado la diputada de Podemos Beatriz Galiana.