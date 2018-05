Rivera dice que no ha conseguido convencer a Rajoy para ampliar ya el 155

Madrid, 17 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que no ha conseguido convencer hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que extienda y amplíe el artículo 155 en Cataluña, y ha advertido de que no se puede salir "corriendo" de allí "sin garantizar" que la ley se va a cumplir.

Tras una reunión en el palacio de la Moncloa que ha durado una hora, Rivera ha señalado en rueda de prensa que si el Gobierno decide actuar, tiene "todo el apoyo" de Cs, pero si opta por mirar hacia otro lado, "no necesita el apoyo de Cs para no actuar".